neues deutschland: IG BAU kündigt höhere Lohnforderung an

(ots) - Der Vorsitzende der IG BAU, Robert Feiger, hat

angekündigt, dass seine Gewerkschaft in der kommenden Tarifrunde für

die Baubranche eine höhere Lohnforderung stellen wird als als im

vergangenen Jahr. Damals verlangte die Gewerkschaft 5,9 Prozent mehr

Geld. "Wir werden sicherlich eine höhere Prozentzahl fordern als in

der vergangenen Tarifrunde, davon können Sie ausgehen", sagte Feiger

der Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe) im Vorfeld des

Gewerkschaftskongresses der IG BAU, der an diesem Montag (9. Oktober)

in Berlin beginnt. Eine höhere Lohnforderung sei angesichts der guten

wirtschaftlichen Bedingungen angemessen.



Feiger appellierte zudem an Unternehmen, Bauberufe attraktiver zu

machen. "Hier geht es nicht nur um den Monatslohn, sondern auch um

Ausbildung, Weiterbildung, Aufstiegsmöglichkeiten", so der

Gewerkschaftschef. Es gehe auch um gute Unterkünfte, wenn

Beschäftigte auf Montage sind, sowie um eine gute Essensversorgung.

In Schweden seien Bauarbeiter auf Montage in der Regel sehr gut

untergebracht, oft werde ihnen auch warmes Essen auf die Baustelle

gebracht. "Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen", so Feiger.







