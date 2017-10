Gesundheitswesen - Medizin

Gesunde Zähne, gesunder Mensch! (AUDIO)

ID: 1538031

(ots) -

Anmoderationsvorschlag: Vor dem Schlafen, nach dem Essen - Zähne

putzen nicht vergessen. Dieser alte Spruch gilt nach wie vor. Denn

inzwischen weiß man: Zähne putzen hält nicht nur die Zähne gesund, es

beugt auch Krankheiten vor. Petra Terdenge berichtet:



Sprecherin: Entzündungen im Mund können den ganzen Körper

belasten. Auslöser ist oft eine so genannte Parodontitis. Früher

sagte man dazu "Parodontose", viele Ältere kennen das Wort noch aus

der Zahnpasta-Werbung. Gemeint ist in beiden Fällen dasselbe, sagt

Christian Andrae von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Christian Andrae 16 sec.



"Das ist im Endeffekt eine große klaffende Wunde, handtellergroß,

im Mund, nur sieht man die nicht. Das fängt an mit leichtem

Zahnfleischbluten, tut auch noch nicht weh, aber irgendwann spannt

das Zahnfleisch und dann hat man eine Entzündung und dadurch gelangen

Bakterien in den ganzen Organismus und können weitere Krankheiten

verursachen."



Sprecherin: Dadurch steigt das Risiko für Krankheiten wie Diabetes

oder Lungenentzündungen. Wie kann man am besten vorbeugen?



O-Ton Christian Andrae 19 sec.



"Natürlich Zähne putzen. Das heißt in der Regel zweimal zwei

Minuten am Tag. Man darf auch in der Früh mal schneller die Zähne

putzen, aber einmal am Tag sollte man sich wirklich Zeit für seine

Zähne nehmen und vor allem die Zahnzwischenräume reinigen. Das geht

ganz gut mit Interdentalbürsten, das ist wie so kleine

Flaschenreiniger, nur für die Zahnzwischenräume. Man kann auch

Zahnseide nehmen, aber die ist nicht so effektiv."



Sprecherin: Wie putzt man gründlicher - mit der Handzahnbürste

oder mit der elektrischen?



O-Ton Christian Andrae 14 sec.



"Definitiv mit der elektrischen. Man kann auch mit der

Handzahnbürste sich die Zähne sehr gut reinigen, wenn man die Technik



gut beherrscht. Das können aber die wenigsten, und die elektrischen

Zahnbürsten verzeihen eben viele dieser Fehler und können so mehr

Zahnbelag von den Zähnen abtragen."



Abmoderationsvorschlag:



Ergänzend zur Zahnpflege empfiehlt die "Apotheken Umschau" ein

Fluorid-Gel sowie eine Mundspülung. Außerdem sollte man regelmäßig

zum Zahnarzt gehen, damit dieser Entzündungen im Mund frühzeitig

erkennt und behandelt.







Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau bme-gesunde-za776hne-au10a.mp3 otp

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 04:15 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538031Anzahl Zeichen: 2884Kontakt-Informationen:Stadt: Baierbrunn Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.