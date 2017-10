NOZ: NOZ: Althusmann wünscht sich mehr Kretschmanns und Palmers für Niedersachsens Grüne

(ots) - CDU-Spitzenkandidat sieht kaum Raum für

Jamaika-Koalition in Hannover



Osnabrück.- Niedersachsens CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann

sieht trotz der Signale für ein Jamaika-Bündnis in Berlin kaum

Chancen für eine solche Koalition im Land. "Hier ist es

komplizierter, weil Grüne wie aus Baden-Württemberg oder Hessen hier

nicht die Mehrheit haben. Die hiesigen Grünen sind nach ihrem

Linksruck in vielen Positionen kaum von der Linken zu unterscheiden",

sagte Althusmann im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Montag). Zwar müssten alle demokratischen Parteien nach einer Wahl

"außer mit den Rechten und den Linken" gesprächsfähig sein, erklärte

der CDU-Landesvorsitzende kurz vor der niedersächsischen Landtagswahl

am 15. Oktober. Allerdings könne er sich nicht vorstellen, wie ein

Sondierungsgespräch zwischen CDU und Niedersachsens

Landwirtschaftsminister Christian Meyer aussehen könnte.



"Hätten wir hier mehr Realpolitiker wie Boris Palmer, Winfried

Kretschmann oder Robert Habeck, ließe sich auch nach viereinhalb

Jahren bösester Beschimpfungen gegen die Union sicher ein

Gesprächsfaden finden", sagte Althusmann. Letzten Umfragen zufolge

wäre eine Jamaika-Koalition in Niedersachsen zwar rechnerisch

möglich, allerdings schließt die FDP ein Bündnis mit Niedersachsens

Grünen bislang aus.



Althusmann will Digitalisierung in Niedersachsen an Estland messen



Dashboards in öffentlichen Gebäuden sollen Fortschritte im Land

anzeigen



Osnabrück.- Niedersachsens CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann

hat die Pläne für ein Digitalministerium verteidigt. Dieses soll im

Fall eines Wahlsiegs die digitalen Bemühungen des Landes

Niedersachsen bündeln, sagte er im Interview mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Montag). Als Ansporn regt der CDU-Politiker



einen Direktvergleich mit anderen Ländern an. "Ich kann mir in allen

öffentlichen Gebäuden Dashboards vorstellen, in denen wir

Niedersachsen zum Beispiel mit Estland vergleichen. Das wäre eine

faszinierende Idee", sagte Althusmann. Damit ließe sich vieles

vergleichen: "Wie viele Auszubildende und Studierende gibt es im

Bereich Digitalisierung? Wie viele Lehrer werden für eine Veränderung

des Lernorts Schule weiterqualifiziert? Wie viele Kilometer

Gigabit-Glasfaser sind verlegt? Welche Übertragungsraten haben wir in

Gewerbegebieten? Wie viel Telemedizin haben wir im ländlichen Raum?"



Das baltische Estland gilt als europäischer Pionier der

Digitalisierung. Ein direkter Vergleich werde zwar "am Anfang

erschreckend" sein, räumte Althusmann ein. "Aber das ist ja der

Ansporn, von Monat zu Monat besser zu werden. Ich möchte, dass wir

uns anstrengen und wieder Schwung in die Landespolitik bringen.

Niedersachsen, das ja als solide, vielfältig aber auch zuweilen als

gemächlich gilt, soll zu einem echten Aufsteigerland werden", sagte

