WAZ: NRW startet Deutsch-Kurse für Flüchtlinge in den Ferien

(ots) - Ab den Herbstferien nutzt Nordrhein-Westfalen

erstmals leere Schulklassen für zusätzlichen Deutschunterricht mit

Flüchtlingen. Unter dem Titel "FIT in Deutsch" lässt Schulministerin

Yvonne Gebauer (FDP) zunächst in acht Städten ein "Intensivtraining"

für Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund erproben. Das

berichtet die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung

(WAZ, Montagausgabe). Demnach sind ab den Osterferien 2018 dann

landesweit 600 Kurse geplant, in denen rund 9500 Flüchtlinge besser

Deutsch lernen sollen.



"Wir müssen neben den klassischen Vorbereitungsklassen für Kinder

mit Flucht- und Migrationshintergrund auch unkonventionelle Wege

gehen, um diese Schülerinnen und Schüler sprachlich schneller fit zu

machen. Nur so können sie dem Unterricht auch wirklich folgen", sagte

Gebauer der WAZ. Es sei ein falscher Ansatz der rot-grünen

Vorgängerregierung gewesen, Flüchtlingskinder ohne Deutschkenntnisse

einfach in Regelklasse zu setzen "und das Integration zu nennen", so

Gebauer weiter.



Die ersten Ferienkurse starten ab 23. Oktober in Dortmund,

Gütersloh, Wuppertal, Remscheid, Köln, Brühl, Münster und Herten.

Jeweils zwei sogenannte Sprachbegleiter unterrichten 16 bis 20

Flüchtlingskinder an sieben Tagen jeweils sieben Stunden. "Ich

verspreche mir davon, dass zusätzlich zur schulischen Sprachförderung

so die Deutschkenntnisse der Kinder in kurzer Zeit deutlich

verbessert werden können", sagte Gebauer.



Sowohl Lehrer wie auch Flüchtlinge nehmen freiwillig an den

Ferienkursen teil. Die Resonanz aus den Lehrerkollegien des Landes

sei positiv, sagte die Schulministerin. Pro Stunde können sich die

Sprachbegleiter zwischen 30 und 35 Euro hinzuverdienen. Auch

Referendare und Lehramtsstudenten, die Erfahrungen für den

Schuldienst sammeln wollen, können die jungen Asylbewerber



unterrichten. Alle Sprachbegleiter werden vom Land in zwei

Fortbildungstagen auf die Ferienarbeit vorbereitet.



Allein das Herbstferien-Pilotprojekt in den acht Kommunen kostet

das Schulministerium rund 100.000 Euro. Die landesweite Offensive in

den kommenden Oster-, Sommer- und Herbstferien dürfte im

Landeshaushalt 2018 mit rund 2,5 Millionen Euro zu Buche schlagen.







