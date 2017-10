Energie & Umwelt

GS YUASA auf der Data Centre World 2017

(firmenpresse) - Düsseldorf, Oktober 2017 - Auf der diesjährigen Data Centre World (28.-29. November) legt GS YUASA am Stand 230 seinen Fokus auf die leistungsfähigen Lithium-Ionen Batterien LIM25H und LIM50EN. Diese kommen erstmalig in einem intelligenten Energiespeichersystem zum Einsatz: dem Sirio Power Supply von Riello Power Systems, das zur Messe vorgestellt wird.







Das Lithium-Ionen Batteriemodul LIM50EN besteht aus acht oder zwölf 3,7V-Zellen, sodass sich Nennspannungen von 29,6V oder 44,4V pro Modul bei 47,5Ah ergeben. Mit einem maximalen Strom von 300A bzw. dauerhaft mit 200A kann es entladen werden, seine mittlere Zyklenanzahl beträgt 11.000 Zyklen. Um höhere Spannungen/Kapazitäten zu erreichen, sind entsprechende Serien-/ Parallelschaltungen möglich. So lassen sich die Module zu großen Energiespeichersystemen zusammenschließen.







Zum Einsatz kommt die LIM50EN im neuen intelligenten Energiespeichersystem Sirio Power Supply von Riello Power Systems. Dieses ist USV-Anlage und Energiespeicher zugleich. Das Aufladen der verwendeten Li-Ionen Batterien LIM50EN von GS YUASA erfolgt durch das Photovoltaik-System oder auch über das Stromnetz, Stromaggregat, Windkraft, BHKW sowie andere Erzeugungsanlagen. Der Speicher gewährleistet zusätzlich einen integrierten USV-Schutz für alle angeschlossenen Verbraucher. Auf der Messe ist eine Version der Energiespeicheranlage zu sehen.







Zum weiteren Ausstellungsfokus von GS YUASA zählt die die High-Performance Li-Ionen-Zelle LIM25H, mit der sich 20.000 Lade-/Entladezyklen im zyklischen Betrieb erzielen lassen und extreme Ladezeiten von unter 15 Minuten sowie Autonomien von wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden möglich sind. Der maximale Lade-/Entladestrom beträgt 24CA, also 600A. Jeweils acht bzw. zwölf Zellen sind in Batteriemodulen mit einer Nennkapazität von 25Ah und einer Nennspannung von 28,8V bzw. 43,2V verbaut.







Die Front-Terminal VRLA-Batterien der FXH-Serie mit einer Nennspannung von 12V sind für USV-Anwendungen in der Telekommunikation sowie in Rechenzentren ausgelegt und verfügen über Kapazitäten von 45Ah bis 200Ah. Sie ermöglichen einen einfachen Zusammenschluss zu großen Batteriesystemen und einen schnellen Austausch einzelner Batterien.









6V- bzw. 12V-Hochleistungsbatterien für den Einsatz in USV-Systemen und Anwendungen mit hohen Entladeraten liefert die SWL-Serie. Die Long Life VRLA-Batterien (10-12 Jahre) bieten im Vergleich zu Standardbatterien eine bis zu 40% höhere Entladekapazität. Die Nennkapazität der Batterien reicht von 25Ah bis 150Ah.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien von GS YUASA deckt die meisten bekannten Applikationen, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV-Systeme, Notlichtsysteme und OEM-Ausrüstung ab.



Die GS YUASA Battery Germany GmbH ging durch die Umfirmierung 2017 aus der YUASA Battery (Europe) GmbH hervor. Diese wurde 1983 aus der Yuasa Liaison-Office gegründet, die seit 1969 von Düsseldorf aus den Europäischen Markt entwickelt hat. Heute erfolgt dort die Betreuung von 15 Ländern innerhalb Europas. Mit ihren drei Geschäftsbereichen Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen), Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) bedient sie die wichtigsten Marktsegmente für Batterieanwendungen.

GS YUASA ist offizieller Teampartner von F95 Fortuna Düsseldorf und stattet den Mannschaftsbus mit Batterien aus.

