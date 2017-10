neues deutschland: IG BAU fordert steuerliche Entlastungen beim sozialen Wohnungbau

(ots) - IG-BAU-Chef Robert Feiger hat die Politik

aufgefordert, den sozialen Wohnungsbau durch steuerliche Entlastungen

zu fördern. "Die Wohnungsnot hat sich derart verschärft, dass sich

keine Regierung diesem Thema verweigern kann", sagte Feiger der

Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe).



Seine Gewerkschaft plädiere dafür, dass für Bauleistungen im

sozialen Wohnungsbau ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von sieben

Prozent gelte. "Das würde die Baukosten deutlich verringern", so

Feiger. Außerdem sollten in Städten, in denen die Wohnungsnot

besonders groß ist, die Abschreibungsmöglichkeiten verbessert werden.

Unternehmen sollten jährlich vier Prozent der Baukosten steuerlich

geltend machen können, bisher seien es nur zwei Prozent. Auch dies

sollte nur für Wohnungen mit einer Mietobergrenze gelten.



Die IG BAU werde diese Vorschläge einbringen, wenn die

Verhandlungen über eine neue Regierungskoalition beginnen. Auch auf

dem Gewerkschaftskongress der IG BAU, der an diesem Montag (9.

Oktober) beginnt, werde der Mangel an bezahlbaren Wohnungen eine

wichtige Rolle spielen.



Der Gewerkschaftsvorsitzende sprach sich zudem dafür aus, dass

alle öffentlichen Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden,

die Tariflöhne bezahlen. Die künftige Bundesregierung sollte auch die

Bundesländer und die Kommunen dazu verpflichten, dass bei

öffentlichen Aufträgen nur noch tarifgebundene Betriebe zum Zuge

kommen.



Der Gewerkschaftskongress der IG BAU beginnt am Montag in Berlin.

Feiger kandidiert erneut für den Gewerkschaftsvorsitz.







