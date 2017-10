Verfassungsrechtler: Ruhegeld für Hofmann-Göttig willkürlich

Nach SWR-Recherchen fließt Ruhegehalt an scheidenden Koblenzer OB aus dessen Zeit als Staatssekretär seit Jahren unrechtmäßig

(ots) - Die rheinland-pfälzische Landesregierung unter Kurt

Beck hat den damaligen Staatssekretär Joachim Hofmann-Göttig offenbar

in unrechtmäßiger Weise in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das

haben SWR-Recherchen ergeben.



Hofmann-Göttig war fast 20 Jahre Staatssekretär für Kultur. Im Mai

2010 trat er sein Amt als Oberbürgermeister von Koblenz an. Nur

wenige Tage davor war er in den einstweiligen Ruhestand versetzt

worden. Der renommierte Verfassungsrechtler Ulrich Battis sagte dem

SWR, um jemanden in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, bedürfe

es eines sachlichen Grundes. Da sei die Rechtsprechung bis hin zum

Bundesverwaltungsgericht eindeutig. Ein sachlicher Grund sei etwa,

wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Dienstherren und Beamten

gestört sei. Das sei hier aber offensichtlich nicht der Fall gewesen.



Laut Battis liegt deshalb ein Missbrauch und ein Verstoß gegen das

Gesetz vor. Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand hat

finanzielle Folgen: Nach SWR-Recherchen bekommt Hofmann-Göttig

zusätzlich zum OB-Gehalt im Schnitt 1.500 Euro monatlich Ruhegehalt

aus seiner Zeit als Staatssekretär. Joachim Hofmann-Göttig wollte

sich dazu nicht äußern und verwies an die Staatskanzlei. Diese

erklärte, die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand sei

ordnungsgemäß nach dem Beamtengesetz erfolgt. Die Initiative,

Hofmann-Göttig in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, sei von

der Landesregierung ausgegangen.



Gernot Ludwig SWR-Redaktion Landespolitik.



