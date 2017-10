Wohlfahrtsverbände würdigen Journalisten mit dem Deutschen Sozialpreis 2017

ID: 1538039

(ots) - Die Gewinner des Deutschen Sozialpreises 2017 - des

Medienpreises der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege -

stehen fest. In diesem Jahr werden Journalistinnen und Journalisten

für ihre Beiträge in den Sparten Print, Hörfunk, Fernsehen und neu in

der Sparte Online ausgezeichnet: Die Arbeiten sind 2016 erstmalig

veröffentlicht.



Sparte Print: Isabell Hülsen, Kristina Gnirke, Martin U. Müller

"Ein krankes Haus", SPIEGEL

Innenansichten eines Klinikkonzerns



Sparte Online: Jürgen Brügger, Jörg Haaßengier

"Die Nordstadtkinder", wdr.de

Eine Webdokumentation über Kinder aus dem sozialen Brennpunkt der

Dortmunder Nordstadt.



Sparte Hörfunk: Stephan Beuting, Sven Preger

Serie: "Der Anhalter", WDR 5

Die Serie zeigt exemplarisch den Lebensweg eines Mannes, der nach

seiner Kindheit in der Jugendpsychatrie nicht mehr ins Leben zurück

findet.



Sparte Fernsehen: Der Preis wird nach Entscheidung der Jury geteilt.

Simone Grabs

37° "Wirklich beste Freunde - eine Clique fürs Leben", ZDF

Der Beitrag erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der durch

eine Muskelerkrankung fast bewegungslos geworden ist. Er wird von

seinen Freunden betreut.



Elke Sasse

"#MyEscape", Deutsche Welle/WDR

Der Dokumentarfilm ist eine Montage aus (Handy-)Videos von

Flüchtlingen, die ihre lebensgefährliche Flucht nach Deutschland

selbst dokumentieren.



Am 22. November 2017 werden die Preise im Rahmen der Veranstaltung

BAGFW-Politikforum überreicht. Die Veranstaltung findet in der

Akademie der Künste in Berlin statt. Prominenter Redner wird

ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey sein. Die Preisträgerinnen und

Preisträger und ihre Arbeiten werden den geladenen Gästen

vorgestellt.



Seit 1971 verleihen die Spitzenverbände der Freien

Wohlfahrtspflege den Deutschen Sozialpreis. Der Medienpreis zur



sozialen Lebenswirklichkeit in Deutschland ist mit insgesamt 20.000

EUR dotiert und wird in vier Sparten vergeben. In einem mehrstufigen

Auswahlverfahren wurden rund 300 hochwertige Arbeiten von einer

unabhängigen Fachjury bewertet. Die Brisanz der Themen, die intensive

Recherchearbeit sowie die herausragende Machart überzeugten.



Parallel zur Preisverleihung erfolgt die Präsentation auf der

Webseite www.bagfw.de.







Pressekontakt:

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

Katrin Goßens

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Tel: 030 24089-121,

presse(at)bag-wohlfahrt.de



Original-Content von: BAGFW e.V., übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von BAGFW e.V.

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 06:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538039Anzahl Zeichen: 2861Kontakt-Informationen:Stadt: Berlin Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.