Deutscher Sozialpreis würdigt drei WDR-Produktionen

Die Radiofeature-Serie "Der Anhalter", die Webdoku

"Nordstadtkinder" und die Handy-Video-Montage "MyEscape" sind mit dem

Deutschen Sozialpreis, einem der wichtigsten Journalistenpreise in

Deutschland, ausgezeichnet worden.



Die WDR 5-Feature-Serie "Der Anhalter" von Sven Preger und Stephan

Beuting erhält den Deutschen Sozialpreis 2017 in der Sparte Hörfunk.

"Die Serie zeigt exemplarisch den Lebensweg eines Mannes, der nach

seiner Kindheit in der Jugendpsychiatrie nicht mehr ins Leben zurück

findet", so die Begründung der Jury. Stephan Beuting trifft am Kölner

Verteilerkreis den Anhalter Heinrich, der ihm erzählt, er sei auf dem

Weg nach Zürich zu Dignitas, um sich das Leben zu nehmen. Sven Preger

kennt den Anhalter, hat ihn vor einem Jahr mitgenommen - mit der

gleichen Geschichte. Die beiden Autoren beschließen, ihn zu suchen.

Hat Heinrich wirklich seine Kindheit in der Psychiatrie verbracht?

Und trampt er seitdem durch Deutschland? Preger und Beuting machen

sich auf die Suche nach den Fakten hinter Heinrichs Erzählungen. In

fünf aufeinander folgenden Teilen erzählt die Feature-Serie "Der

Anhalter" nicht nur Heinrichs Leben, sondern sucht auch engagiert

nach den Verantwortlichen für die Missstände in den Psychiatrien seit

den 50er Jahren. Am Ende bekommt Heinrich sogar eine Entschädigung.

Leslie Rosin hat die Reihe redaktionell betreut.



Der Dokumentarfilm "My Escape / Meine Flucht" - eine Montage aus

Handy-Videos von Flüchtlingen - wurde in der Sparte Fernsehen

prämiert. Der Film schildert ihre lebensgefährliche Flucht nach

Deutschland und lässt sie selbst sprechen. Für viele ist das

Mobiltelefon ein unverzichtbares Mittel zur Organisation ihrer Flucht



und zur Kommunikation mit anderen, die schon unterwegs sind oder

denen, die zurückbleiben mussten. Darüber hinaus ermöglicht es den

Menschen, Bilder aus der Heimat festzuhalten und ihre riskante Route

zu dokumentieren. Im Netz kursieren zahllose Clips, - gedreht nicht

aus sicherem Abstand, sondern aus unmittelbarer Nähe. Elke Sasse hat

für "My Escape / Meine Flucht" solche Fluchtgeschichten gesammelt:

Immer wieder geht es um die Ausweglosigkeit in der Heimat, den

Abschied, die gefährlichen Zwischenstationen auf der Flucht, die

ersehnte Ankunft in Deutschland und schließlich die ersten Eindrücke

hier. "My Escape / Meine Flucht" ist eine WDR-Koproduktion mit Berlin

Producers und Deutsche Welle. Regie und Projektleitung: Elke Sasse,

Produzent: Stefan Pannen, Redaktion:Jutta Krug (WDR), Hanne Kehrwald,

Frauke Sandig (DW).



Die Webdoku "Nordstadtkinder" aus der WDR-Reportageredaktion "Hier

und Heute" ist in der Kategorie Online mit dem deutschen Sozialpreis

ausgezeichnet worden. Sie erzählt den sozial schwierigen Raum der

Dortmunder Nordstadt im Netz konsequent aus der Sicht der drei Kinder

Iris, Lutwi und Stefan. Die Nutzer können sich selbst entscheiden,

wie sie die Nordstadt entdecken wollen - aus der Sicht der Kinder -

oder auch mit allen zusammen. Dabei ist die Nordstadt-Webdoku das

Ergebnis und der Schlusspunkt einer großen dokumentarischen Reihe

über diesen Sozialraum, den die WDR-Reportageredaktion "Hier und

Heute" über mehrere Monate hinweg in zehn Filmen erzählt hat. Die

Autoren sind Jürgen Brügger, Jörg Haaßengier und Rainer Nigrelli, die

Redaktion hatte Sophie Schulenburg. reportage.wdr.de/Nordstadtkinder



Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)

verleiht den Deutschen Sozialpreis jährlich seit 1971 für

herausragende Arbeiten zu sozialen Themen. Dabei steht die Wirkung

auf das gesellschaftliche Bewusstsein im Mittelpunkt. Der mit 5.000

Euro dotierte Preis wird am 22. November 2017 in Berlin verliehen.



