KfW Award Gründen 2017: Erfolgsgeschichten machen Lust auf Unternehmertum

- 16 Landessieger stehen fest

- Auszeichnung für erfolgreiche Gründerinnen und Gründer für ihren

Geschäftsaufbau

- Preisverleihung am 12.10.2017 im Bundeswirtschaftsministerium in

Berlin

- Wettbewerb insg. mit 35.000 EUR dotiert



Die 16 Landessieger des diesjährigen Wettbewerbs KfW Award Gründen

2017 der KfW Bankengruppe sind ausgewählt und werden am 12. Oktober

im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin während

einer feierlichen Gala prämiert. Die KfW prämiert mit dem Award

erfolgreiche Gründer, die aus einer Idee ein zukunftsträchtiges

Unternehmen geschaffen haben. Der Award ist eine

Qualitätsauszeichnung für junge Unternehmen. Mit seiner Vergabe

möchte die KfW sowohl die erfolgreichen Gründerinnen und Gründer

auszeichnen, als auch dazu beitragen, dass der Schritt in die

Selbstständigkeit mehr öffentliche Anerkennung erfährt.



Insgesamt ist der KfW Award Gründen mit 35.000 EUR dotiert. Alle

Landessieger erhalten je 1.000 EUR, eine Einladung zur

Preisverleihung nach Berlin mit Hotelaufenthalt und Besuchsprogramm

und die Unterstützung einer PR-Agentur. Außerdem qualifizieren sich

die 16 Landessieger gleichzeitig für den Bundessieg im Wettbewerb,

dieser ist mit weiteren 9.000 EUR verbunden und wird während der Gala

verliehen. Zudem wird vom Auditorium ein Publikumspreis (5.000 EUR)

vergeben. Ein weiteres Unternehmen erhält den diesjährigen

Sonderpreis Social Entrepreneurship, der mit 5.000 EUR dotiert ist.



Unternehmen aller Branchen ab dem Gründungsjahr 2012 konnten sich

bewerben. Ausgewählt wurden die Preisträger von einer Jury aus

erfahrenen Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW,



Förderinstituten, Wirtschaft, Politik und Medien, die die

Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung bewerteten. Berücksichtigt

wurde zudem auch, wie umweltbewusst die Umsetzung erfolgte und ob

Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen oder erhalten wurden.



Die diesjährigen Landessieger im Überblick:



Baden-Württemberg:

Krimmers Backstub' (Bäckerei, Nachfolge) www.krimmers-backstub.de



Bayern:

Toposens GmbH (3D-Ultraschallsensor) www.toposens.com



Berlin:

Greta & Starks Apps (inklusive Kino-App) www.gretaundstarks.de



Brandenburg:

WP Systems GmbH (Rotorblatt-Wartungssysteme) www.windpowersystems.de



Bremen:

Papa Türk GmbH (Erfrischungsgetränke) www.papatuerk.de



Hamburg:

eBlocker GmbH (anonymes Surfen und Jugendschutz im Internet)

www.eblocker.com



Hessen:

Zentrales Fundbüro/Have it back (online-Fundbüro) www.haveitback.com



Mecklenburg-Vorpommern:

Lunch Vegaz GmbH (veganes Bio-Essen) www.lunchvegaz.de



Niedersachen:

TKT Kunststoff-Technik GmbH (Spritzgussbauteile, Nachfolge)

www.tkt-plastics.com



Nordrhein-Westf.:

Creapaper GmbH (Papier aus Gras) www.creapaper.de



Rheinland-Pfalz:

Ambibox GmbH (Software für Batteriespeicher) www.ambibox.de



Saarland:

FlairLux GmbH (individuelle Leuchten) www.creative-cables.de



Sachsen:

watttron GmbH (Heizystem für Kunststoffverformung) www.watttron.de



Sachsen-Anhalt:

Räubersachen (Ökologische Kinderkleidung zum Mieten)

www.raeubersachen.de



Schleswig-Holst.:

Auris Hörakustik Brömel & Fromm (Hörakustik, Nachfolge)

www.auris-hoerakustik.de



Thüringen:

AXSOL GmbH (mobiles Solarladegerät) www.axsol.de



Der Sonderpreis für Social Entrepreneurship geht an das Institut

für Inklusive Bildung aus Schleswig-Holstein,

www.inklusive-bildung.org



Hinweis: Weitere Informationen rund um das Thema KfW Award finden

Sie unter www.kfw.de/award.



Am Morgen des 13.10.2017 versenden wir eine weitere

Presseerklärung mit den weiteren Preisträgern.







