Es ist vollbracht: Mit zehn Siegen in zehn Qualifikationsspielen

hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft für die WM im

kommenden Jahr in Russland qualifiziert. Gegen Aserbaidschan gab es

in Kaiserslautern im letzten Spiel ein klares 5:1. Die deutsche

Mannschaft war nach dem 1:1 zur Pause in der zweiten Halbzeit die

klar dominierende Mannschaft und in allen Belangen überlegen, so dass

der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung geht. Damit hat das Team von

Joachim Löw eine makellose Bilanz, und es war zudem das 19. Spiel in

Serie ohne Niederlage - ein Spitzenwert in der Ära Löw. Zehn Siege in

zehn Spielen in einer WM-Qualifikation hat es für die deutsche

Nationalmannschaft seit 1934 noch nie gegeben. Die einzige Mannschaft

die ebenfalls alle zehn Quali-Spiel gewonnen hat, waren 2010 die

Spanier. Und die wurden danach Weltmeister! Klar, dass Bundestrainer

Joachim Löw zufrieden mit seinem Team war:



O-Ton Joachim Löw



Zehn Siege in zehn Spielen, ein fantastisches Torverhältnis, das

zeigt, dass die Spieler auch gegen vermeintlich kleinere Mannschaften

immer die Konzentration hochgehalten haben. Die Spannung war in

diesen Spielen immer zu hundert Prozent in Ordnung. Und das ist nicht

immer selbstverständlich und deswegen ein großes Kompliment an die

Mannschaft, dass die Mannschaft das so zu Ende gebracht hat, diese

Qualifikation. (0'31)



Im Mercedes-Benz Sportpresseclub wurde wenig über das

Aserbaidschanspiel - aber viel aber über die WM gesprochen.

Ex-Bundestrainer Berti Vogts, der auch schon Nationaltrainer von

Aserbaidschan war, warnte das deutsche Team nach der überragenden

Qualifikation und dem gewonenen ConfedCup davor, überheblich zu

werden:



O-Ton Berti Vogts



Kompliment, dass man bei zehn Spielen zehn Siege eingefahren hat.



Aber jetzt fängt man wieder bei null an. Wir haben zwar ein breites,

tolles Aufgebot von 30 Spielern, die permanent wechseln können. Aber

der Weltmeister wird von Anfang an gejagt werden und damit müssen

sich unsere Spieler auseinandersetzen. Deshalb hoffe ich, dass wir

sehr schwere Freundschaftsspiele und Gegner bekommen, damit wie da

den Spielern zeigen, was sie international erwartet. Man sieht das in

der Champions League, in der Euro League am Abschneiden der deutschen

Mannschaften. Da heißt der Gegner nicht Aserbaidschan! (0'37)



Für die erfolgreiche Titelverteidigung kommen auf das deutsche

Team ganz andere Gegner zu, als Aserbaidschan, Norwegen oder

Nordirland. Natürlich ist Deutschland jetzt einer der Favoriten in

Russland, darüber waren sich alle im Mercedes-Benz Sportpresseclub

einig. Aber es gibt starke Konkurrenz, sagt der ehemalige

Nationaltorhüter Uli Stein:



O-Ton Uli Stein



Die Franzosen haben wieder ein ganz gutes Team zusammen, die

Spanier sind stark. Ich fand auch die Engländer sind inzwischen

gewachsen, haben eine spielerisch starke Mannschaft. Und ich glaube,

dass die ernsteste Konkurrenz aus Europa kommt. Ich glaube nicht,

dass die Südamerikaner dieses Mal so stark sind. Brasilien gefällt

mir nicht, Argentinien schon gar nicht - ist noch gar nicht klar, ob

sich die Argentinier qualifizieren. Ich glaube schon, dass die

härteste Konkurrenz aus Europa kommt. (0'22)



Und auch wenn der Bundestrainer auf einen stolzen Kader von 35 bis

40 sehr guten Nationalspielern zurückgreifen kann, gibt es doch noch

Baustellen im Team. Beispielsweise im Tor. Zum zweiten Mal ist die

deutsche Nummer 1 schwer verletzt und wir wohl erst im März wieder

auf dem Platz stehen. Und ob Manuel Neuer dann wirklich wieder der

Alte ist, bezweifelte Uli Stein im Mercedes-Benz Sportpresseclub:



O-Ton Uli Stein



Ich bin da sehr skeptisch. Wenn man aus Bayern so die Stimmung

hört und der Verein sagt, er kommt stärker zurück, als er vorher war.

Was ich mir sowieso nicht vorstellen kann, denn viel stärker geht

schon mal nicht. Er war schon top. Dann muss man aber sehen, wie er

das mental verkraftet. Zweimal am gleichen Fuß so eine schwere

Verletzung, das wird nicht einfach. Du musst viel Kraft auf dem Fuß

haben, beim Springen, beim Schießen. Er ist ja ein guter Fußballer

und ob er das mental ausschalten kann? Ich wage das zu bezweifeln und

glaube nicht, dass er so stark zurückkommt, wie er schon mal war.

(0'35)



Abmoderation:



Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Aserbaidschan auf dem

Betzenberg in Kaiserslautern endete mit einem klaren 5:1-Sieg der

deutschen Nationalmannschaft. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf die

WM in Russland. In diesem Jahr gibt es noch zwei Länderspiele gegen

England und Frankreich.



