Siebtlingsgeburt SEO-Contest: Der von SEO-Day gestartete Contest endet in drei Tagen!

ID: 1538044

(firmenpresse) - Dieser aktuell noch laufende SEO-Contest wurde am 25. September 2017 in Gang gesetzt.



Ein SEO-Contest (Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs) hat in der Regel das Ziel, eine URL (Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie am Stichtag den 1. Platz bei Google besetzt.



Wortkreation: Das Wettkampf-Suchwort (Keyword, Suchbegriff bzw. Suchphrase) dieses Contests ist "Siebtlingsgeburt" - ein vor dem Contest absolut neu erdachtes (völlig frei erfundenes) Wort - also ein Kunstwort.



Völlig gleiche Startbedingungen für Teilnehmer: Dieses (wie bei SEO-Contests zumeist üblich) absolut neue Kunstwort lieferte bei der Suche in Google vor Beginn des Wettbewerbs überhaupt keine Ergebnisse, somit konnten auch alle Teilnehmer unter den gleichen Voraussetzungen beginnen.



Netzneutralität: Da es sich wie immer in solchen Wettbewerben mit Siebtlingsgeburt um ein völlig frei neu erfundenes Wort (ein vorher nicht existierendes Wort) handelte, blieben durch diesen Contest wie gewünscht auch die Suchergebnisse zu anderen Suchanfragen (SERPs) zur Gänze unbeeinflusst.



Eine nicht untypische Test- und Beispielseite von COMPLEX-Berlin.de gibt es hier: http://siebtlingsgeburt.complex-berlin.de



Vorgegebene für Teilnehmer verbindliche Regeln für den Siebtlingsgeburt Contest sind:



- Die Teilnahme am Siebtlingsgeburt SEO Wettbewerb ist freiwillig.



- Der Wettbewerb begann am 25. September und endet am 12. Oktober 2017 um Punkt 19 Uhr.



- Optimiert wird beim Siebtlingsgeburt SEO Wettstreit auf das Suchwort Siebtlingsgeburt.



- Weitere Informationen zum Wettbewerb siehe offizielle Siebtlingsgeburt Seite: seo-day.de/seo-contest-2017/.



- Open Source Seiten können am Siebtlingsgeburt Wettstreit teilnehmen.



- Follow-Links zum Contest-Veranstalter müssen nicht gesetzt werden.





- Bei Manipulationen droht ein Ausschluss vom Wettbewerb.



- Es gibt attraktive Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro:



1. Platz: Pokal, SEO-DAY / ExpertDAY Ticket 2018, 3 Monate Sellerlogic.de, xovi.de pro Version 1 Jahr

2. Platz: Pokal, SEO-DAY / ExpertDAY Ticket 2018, 3 Monate Sellerlogic.com, Dyson von Sistrix.de

3. Platz: Pokal, SEO-DAY / ExpertDAY Ticket 2018

4. - 10. Platz: SEO-DAY Ticket 2018

11. - 15. Platz: SEO-DAY-Party Ticket 2018



- Die große Preisverleihung ist am 12. Oktober 2017 um Punkt 19 Uhr.



Youtube-Video zu SEO-Contest: https://www.youtube.com/watch?v=UE7TGUEaUdA



Der Rechtsweg ist bei diesem Contest (wie bei anderen zuvor auch schon) ausgeschlossen.



Methodische Varianz: Die Teilnahme an solchen Wettbewerben kann mit sehr verschiedenartigen Methoden erfolgen - diese beinhalten in der Regel die Umsetzung der ganzen Palette möglicher Onpage- wie auch Offpage-Maßnahmen durch die teilnehmenden SEOs.



Wie immer gibt es auch Onpage oder OffPage sehr unterschiedliche Content-Anätze.



Auch dieser SEO Contest wird die große Kreativität teilnehmender SEOs und Webmaster zeigen: Wie immer zu solchen Anlässen wird es durchaus auch künstlerisch anspruchsvolle Bilder und Videos und darüber hinaus eine Vielzahl lesenswerter zumeist erfundener und fiktiver Erzählungen, Schilderungen, Berichte, Reportagen und Reports geben.



Analyse: Die Arbeitsweise der Contestteilnehmer kann in bewährter Weise mit den Analysetools von Sistrix, Seolytics, Searchmetrics, XOVI oder Abakaus analysiert und bewertet werden.



Hinweis: Content zu den Themen "Siebtlingsgeburt, Siebtlingsgeburt Contest, SEO Contest, SEO Wettbewerb, SEO HERO Challenge, SEO, search engine optimization, suchmaschinenoptimierung, suchmaschinen optimierung"



Mitteilung zum Thema "Ein neuer SEO-Contest hat begonnen: Der Siebtlingsgeburt Wettbewerb" / Veröffentlicht am Montag, dem 9. Oktober 2017.



"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Grenzweg 26, 21218 Seevetal





Weitere Pressemitteilungen von Dr. Harald Hildebrandt

Bereitgestellt von: ConnektarDatum: 09.10.2017 - 07:20 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538044Anzahl Zeichen: 4289Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Dr. Harald HildebrandtStadt: Seevetal Telefon: 017629470612Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.