DtGV und N24 küren CHECK24.de zum besten Hotel-Preisvergleichsportal

(ots) - CHECK24.de ist das beste Hotel-Vergleichsportal.

Das ergab eine Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für

Verbraucherstudien (DtGV) in Kooperation mit dem Nachrichtensender

N24. Das Münchener Vergleichsportal platziert sich als Testsieger mit

dem Qualitätsurteil "gut" (1,8) vor allen anderen Portalen wie

holidaycheck.de, kayak.de oder trivago.de. Insbesondere in den

Kategorien "Transparenz" und "Preise" erreicht CHECK24.de mit einem

"guten" und einem "sehr guten" Ergebnis den ersten Platz.



DtGV und N24 untersuchten insgesamt zwölf

Hotel-Preisvergleichsportale. Die Teilkategorie "Preise" floss mit 50

Prozent in die Endwertung ein, die Kategorie "Angebotsbreite" mit 20

Prozent und die Kategorien "Suche & Navigation" sowie "Transparenz"

mit je 15 Prozent. Auf Basis dieser Ergebnisse erstellten die

Experten von DtGV ein Gesamtranking der Hotel-Preisvergleichsportale

und kürten zusätzlich je Unterkategorie einen Teilsieger.



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose

Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz

und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.

Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000

Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250

Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000

angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr

als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700

Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die

Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche

Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher

kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das

Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit

Hauptsitz in München.









