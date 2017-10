Industrie

Kunststoff - Das Allroundtalent in nahezu allen Industriezweigen

ID: 1538049

(PresseBox) - Fast überall ist Kunststoff im Einsatz: Ob im Fahrzeugbau, der Medizintechnik oder im Baugewerbe. Vielfältigkeit und Wirtschaftlichkeit sind die Schlüsselqualitäten des Werkstoffs, der immer neue Perspektiven für Konstrukteure, Hersteller und Verarbeiter bietet. Das Arbeiten mit Kunststoff erfordert fachspezifisches Know-how über die Eigenschaften, der Verarbeitung und den Einsatzmöglichkeiten des vielfältigen Werkstoffes. Das VDI-Wissensforum ermöglicht mit zahlreichen Veranstaltungen die Weiterbildung auf diesem Gebiet. Hier einige Highlights:



Strapazierfähiger Alleskönner



Auf der ?43. Deutschen Compoundiertagung? des VDI am 05. und 06. Dezember in Nürnberg treffen sich die Experten der Branche, um über die neuesten Trends der Branche zu diskutieren. Compoundieren meint das Aufbereiten von Kunststoffen durch Beimischung von Zusätzen. Dies ist notwendig, um den wachsenden Ansprüchen an Kunststoff gerecht zu werden. Angereichert um anwendungsspezifische Füllstoffe und Additive, können die Eigenschaft von Kunststoffen optimiert werden.



Parallel können Teilnehmer die Vorträge der VDI-Fachtagung ?PVC Extrusion 2017? besuchen, in denen die Entwicklung des PVC-Markts, innovative Verarbeitungstechnologien sowie Anlagentechnik und Verschleißschutz die Top-Themen sind.



Entwicklung und Trends bei Lebensmittelverpackungen



Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind auch in der Verpackungsindustrie die stärksten Trends in den nächsten Jahren. Daher sind Umweltverträglichkeit, Mehrzwecktauglichkeit sowie smarte Verpackungen Schlüsselthemen, die unsere Experten auf der VDI-Fachkonferenz ?Kunststoffe in der Verpackung? am 14. und 15. November in Nürnberg präsentieren.





Intelligente Verpackungen zum Beispiel ermöglichen das Frischemonitoring von Lebensmitteln. Das ist machbar geworden, weil hier Sensoren und Elektronik in der Verpackungsfolie integriert sind. Diese Zustandsüberwachung dient der Qualitätssicherung. Aus Verbrauchersicht spielen zudem Recycling und Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, sodass Biokunststoffe als innovative Verpackungslösungen zum Wachstumsmotor für den Markt werden.



Beachten Sie bitte auch folgende Termine und Veranstaltungen im Baubereich des VDI Wissensforums im Oktober und November:



Terminvorschau Bereich Kunststoff



Konferenzen und Tagungen:



· VDI-Fachkonferenz



Kunststoffe in der Verpackung



14. und 15. November 2017 in Nürnberg



Zur Webseite



· VDI-Fachtagung



43. Deutsche Compoundiertagung



05. und 06. Dezember in Nürnberg



Zur Webseite



· VDI-Fachtagung



PVC Extrusion 2017



05. und 06. Dezember in Nürnberg



Zur Webseite



· VDI-Fachkonferenz



Inline-Kontrollen im Spritzgießprozess



12. und 13. Dezember in Düsseldorf



Zur Webseite



Seminare und Foren:



· VDI-Forum



Spritzgießen von Schäumen und Schaumstrukturen



07. und 08. November 2017 in Bayreuth



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Maßhaltigkeit und Toleranzmanagement bei Kunststoff-Formteilen nach DIN 16742



07. und 08. November 2017 in Frankfurt am Main



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Rheologische Auslegung von Extrusionswerkzeugen



07. und 08. November 2017 in Stuttgart



Zur Webseite



· VDI-Forum



Verbundspritzgießtechnik



08. und 09. November 2017 in Dietenhofen



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Grundlagenwissen: Auslegung von Kunststoffoptiken



14. und 15. November 2017 in Raunheim bei Frankfurt



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Schweißen von Kunststoffen



15. und 16. November 2017 in Paderborn



Zur Webseite



· VDI-Forum



Extrusion thermoplastischer Kunststoffe



21. und 22. November 2017 in Raunheim bei Frankfurt



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Konstruieren mit Kunststoffen



22. und 23. November 2017 in Frankfurt am Main



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Additive Fertigung von Kunststoffbauteilen



28. und 29. November 2017 in Frankfurt am Main



Zur Webseite



· VDI-Forum



Fehler- und Schadensanalyse an Kunststoffprodukten



05. und 06. Dezember in Aachen



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Grundlagenwissen: Spritzgießtechnik



05. und 06. Dezember in München



Zur Webseite



· VDI-Seminar



Fügen und Verbinden von Composite Bauteilen



05. und 06. Dezember in Fürth



Zur Webseite



Weitere Veranstaltungen finden Sie hier!





Weitere Pressemitteilungen von VDI Wissensforum GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 09.10.2017 - 08:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538049Anzahl Zeichen: 8942Kontakt-Informationen:Stadt: Düsseldorf Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.