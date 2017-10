znt-Richter stellt erneut auf der SPS IPC Drives aus

(firmenpresse) - 07.10.2017 znt-Richter präsentiert sich erneut auf der SPS IPC Drives mit dem hauseigenen Process Automation Controller PAC. Vom 28. - 30.11.2017 findet man den Automatisierungsexperten znt-Richter in Halle 6, Stand 140-J, dem Gemeinschaftsstand "Automation Meets IT" in Nürnberg. Die positiven Erfahrungen der letzten Jahre sowie das Wachstum der Messe insgesamt gaben den Anstoß, sich erneut auf der SPS IPC als Aussteller zu präsentieren.







Bei der Umsetzung von Industrie 4.0 stehen viele Unternehmen zunächst vor der Heraus-forderung, die vorhandenen Maschinenparks an überlagerte Systeme anzubinden. Eine durchgängige Kommunikation, das Ziel von Industrie 4.0, erfordert im ersten Schritt die Anbindung der vorhandenen Maschinen, die teilweise über proprietäre Standards verfügen. Und dies ist nicht trivial, weiß Paul Riedl, aus dem Hause der znt-Richter Unternehmensgruppe. Immer wieder erleben wir in den Unternehmen, das passende Schnittstellen fehlen und notwendige Anbindungen nicht so einfach, wie gedacht, erfolgen können", betont Paul Riedl.







Der Automatisierungsexperten ZNT setzt in solchen Fällen auf PAC, den hauseigenen Process Automation Controller, der sich einfach in die bestehende IT-Landschaft integrieren lässt, und eine reibungslose Kommunikation maschinenrelevanter Daten ermöglicht. PAC ist eine leistungsfähige, offene Plattform zur vertikalen Integration von Maschinen und Anlagen in die Unternehmens-IT. Sie bildet das Bindeglied zwischen der Steuerungsebene (Shop-Floor-Ebene) und den übergeordneten Ebenen MES (Manufacturing Execution System) und/oder ERP (Enterprise Resource Planning). PAC kann in nahezu jede Umgebung ohne großen Aufwand implementiert werden, da die Lösung modular aufgebaut sowie individuell anpassbar ist und "out of the box" viele verschiedene Typen von Schnittstellen ansprechen kann.







Auch im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelt znt-Richter zusammen mit Partnern Konzepte, die eine signifikante Verbesserung der Konfigurierbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Integrationslösungen ermöglichen. Die Ergebnisse werden direkt in der PAC Plattform in innovative Produktfeatures umgesetzt. Solch neue Features steigern die Effizienz bei der Integration und schaffen Migrationswege hin zu den Industrie 4.0 Standards.









"In Nürnberg werden wir in diesem Jahr mit Besuchern über die innovativen Features von PAC sprechen. Für uns stehen die Bedürfnisse und Herausforderungen der Kunden im Mittelpunkt und wir nehmen diese als Anregung für die Weiterentwicklung des PAC," erläutert Paul Riedl abschließend.

znt-Richter steht seit mehr als 25 Jahren für innovative und ganzheitliche IT-Lösungskonzepte mit konsequenter Orientierung am internationalen Markt. Die 1991 von Prof. Dr. Richter gegründete Unternehmensgruppe gehört zu den Pionieren technologisch fortschrittlicher IT-Systeme zur Optimierung der Produktionsprozesse. Angefangen bei umfassender Beratung bietet das Unternehmen Softwareentwicklung, Gesamtlösungen und Support aus einer Hand.

Internationale Projekte gehören zum Tagesgeschäft der kundenorientiert arbeitenden Teams. Neben eigenen Produkten werden ausgereifte Partnerprodukte implementiert, um den hohen Erfordernissen der Branchen schnell, flexibel und effizient gerecht zu werden. Dadurch können kontinuierlich Technologien, Services und Ressourcen optimal auf die Projekte der Kunden ausgerichtet werden.

Über spezielles Know-how verfügt das international tätige Unternehmen in den Branchen Semiconductor, Solar, Medizintechnik, Elektronik, Automotive, Prozessindustrie, Touristik und im Behördenwesen.

Von den Standorten in München, Burghausen, Dresden, Villach, Singapur und Malaysia werden die Kunden weltweit betreut.

znt-Richter Zentren fuer Neue Technologien GmbH - Institut Burghausen

Birgit Knogler

Mautnerstr. 268

84489 Burghausen

presse(at)znt.de

+49 86 77 98 80-426

http://www.znt-richter.com



