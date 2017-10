Bildung & Beruf

So geht E-Learning: SIX SIGMA lernen per Video

(PresseBox) - Das SIX SIGMA Wissen verständlich aufbereitet und vom Experten erklärt: Q-LEARNING hat sein SIX SIGMA Kursangebot flächendeckend um Lernvideos erweitert. Die Videos sind eigens für das autodidaktische Lernen konzipiert und im hauseigenen Studio produziert. Dozent vor der Kamera ist Matthias Storch, Geschäftsführer von Q-LEARNING und einer der ersten SIX SIGMA Master Black Belts Deutschlands.



?Die Videos sind sehr aufwändig produziert, nichts bleibt dem Zufall überlassen - Vortragsfolien, Didaktik und Präsentation sind outstanding? sagt Arthur Vasques, Spezialist für Video-Produktion bei Q-LEARNING und verantwortlicher Projektleiter der SIX SIGMA Videoreihe. Das bestätigen neben den Teilnehmern auch zahlreiche Kunden aus Lehre und Industrie, denn das SIX SIGMA Videomaterial von Q-LEARNING ist bereits bei Hochschulen, Akademien und zahlreichen Firmenkunden fester Bestandteil der SIX SIGMA Ausbildung.



Zum SIX SIGMA Kursangebot: www.q-learning.de/six-sigma





