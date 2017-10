VNL lanciert ResQMobil

"Die Präsentation von ResQMobil, VNLs tragbares Notfallsystem für

mobile Kommunikation sowie Suche und Rettung, vor einem Weltpublikum

fand im Rahmen des India Mobile Congress 2017 statt"



In den meisten Katastrophenfällen fallen öffentliche

Kommunikationsnetzwerke zuerst aus. Ersthelfer und öffentliche

Sicherheitsorgane brauchen daher zur Schadensbegrenzung ein

spezielles Kommunikationssystem, dass sich in wenigen Stunden im

Katastrophengebiet einrichten lässt. VNLs ResQMobil ist eine

integrierte Lösung, die die Notfallhilfe am Einsatzort durch Voice-,

Video- & Datenkonnektivität mit eingebauter VSAT-Konnektivität in

unter einer Stunde unterstützt.



ResQMobil stellt aber nicht nur schnell ein Kommunikationsnetzwerk

bereit. Es ermöglicht auch die Opferlokalisierung über Mobilsignale

und die Versorgung der Behörden mit handlungsrelevanten Informationen

über Schnittstellen mit verschiedenen Funknetzen. Es ist für alle

möglichen Katastrophenszenarien geeignet und lässt sich unverzüglich

über den Einsatzgebiet abwerfen.



ResQMobil liefert in einem Anhänger die folgenden Komponenten:



1. GSM Network-in-a-box mit integriertem BTS, BSC, MSC, SMSC usw. zur

unmittelbaren Errichtung eines unabhängigen

Kommunikationsnetzwerks.

2. Emergency Victim Locator zur Lokalisierung von Personen, die

eingeschlossen, verschüttet oder verschwunden sind, über deren

Mobiltelefonsignal.

3. Universal Gateway zur Kommunikation über verschiedene Plattformen

wie beispielsweise HF, VHF, UHF/Mobil- oder auch PSTN-Netzwerke.

4. Temporary Cellular Network zur Konnektivität mit der Außenwelt

über verfügbares Backhaul, ermöglicht durch Verträge mit

Mobilnetzbetreibern. Zu diesem Zweck hat sich VNL mit BSNL

zusammengeschlossen, Indiens staatlicher Mobilnetzbetreiber, um in

Indien, SAARC- und anderen Ländern Katastrophenhilfe



bereitzustellen.



ResQMobil richtet sich an globale Katastrophenhilfeorgane wie

Indiens National Disaster Management Authority (NDMA), National

Disaster Relief Force (NDRF) und andere.



Rajiv Mehrotra, Gründungsvorsitzender von VNL, sagte im Rahmen der

Präsentation: "In Anbetracht der Reihe von Naturkatastrophen, die die

Welt in jüngster Zeit heimgesucht haben, wollen wir Ersthelfer und

öffentliche Sicherheitsorgane mit unserer ResQMobil-Lösung bei der

Wiederherstellung der Konnektivität und Schadensbegrenzung

unterstützen. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit BSNL."



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.vnl.in oder

telefonisch unter +91-1242657600.



Informationen zu VNL



Das in Indien beheimatete Unternehmen VNL entwickelt einerseits

schnell implementierbare Netzwerke für Katastrophen- und

Notfallsituationen. Andererseits ist es Designer, Hersteller und

Betreiber nachhaltiger Mobil- und Breitbandlösungen für ländliche und

abgelegene Regionen. Darüber hinaus liefert es

Kommunikationsplattformen für Heimatschutz-, Kommunikations- und

ortsferne industrielle Zentren. Die von VNL geleistete Pionierarbeit

wurde von vielen Seiten gelobt und mehrfach ausgezeichnet.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=dgBwOJdh54o



ResQMobil-Foto: http://www.vnl.in/media/5178/resqmobil-trailer.png







Pressekontakt:

Shashwat Nagpal

Head - Marketing & Communication

Handy: +91-9871579846

shashwat.nagpal(at)vnl.in



