(ots) - Der digitale Wandel hat die Art

und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, von Grund auf neu definiert,

und die Unternehmenswelt stellt sich den Herausforderungen dieser

neuen Realität. Wer erfolgreich mit der Komplexität und dem Tempo,

die mit der Nutzung der neuen Möglichkeiten einhergehen, Schritt

halten und gleichzeitig die Kundenerwartungen erfüllen will, muss die

Trennmauern zwischen den Teams einreißen können, die das Momentum

hemmen. Planviews Lösungen für Work- und Ressourcen-Management (WRM)

gewährleisten, dass jedes Team im Unternehmen konzertiert genau das

erarbeiten kann, was die Kunden gerade brauchen. Unternehmen, die

unsere Work- und Ressourcen-Management-Lösungen nutzen, können die

strategische Umsetzung von Technologien und Geschäftsfähigkeiten

koordinieren und so Wandel und Innovation generieren.



Planview-Kunden konnten beispielsweise ihre erfolgreichen

Projektabschlüsse um 50 Prozent steigern und haben durch Eliminierung

unnötiger Projekte Millionen von Euro an Kosten eingespart, andere

haben 20 Prozent der Ausgaben in höherwertige, neue

Produktentwicklungsprogramme verlagern können und eine verbesserte

Pipeline-Transparenz durch Reduzierung des Zeitaufwands für die

Bereitstellung der Ergebnisse um fast 85 Prozent erzielt.



"Produkte und Technologien nähern sich in rasantem Tempo an,

gleichzeitig hat sich die Belegschaft zu einem

generationsübergreifenden, interkulturellen, und, in den meisten

Fällen, zu einem virtuellen Arbeitskräftepotential entwickelt. Ob sie

nun ihren Produktentwicklungsprozess überarbeiten, um

datengesteuerter und flexibler zu sein, oder einfach einen

strukturierteren Gated Process etablieren - alle Unternehmen wollen

ihre Innovationskraft im Umgang mit den Herausforderungen der

digitalen Transformation steigern", sagt Patrick Tickle, Planview

Chief Product Officer (https://youtu.be/aki0FWVZR1Q?utm_medium=pr).



"Unsere Lösungen zu Work- und Ressourcen-Management machen

Unternehmen jeder Größe, Branche und Struktur agil und geben ihnen

die Fähigkeit zur Anpassung und Reaktion auf eine sich verändernde

Marktdynamik und sich entwickelnde Marktanforderungen, um

integrierte, strategische Ziele zu unterstützen".



Unternehmen müssen Arbeit und Ressourcen optimieren, damit

Innovation gedeihen kann



Flowserve (https://www.flowserve.com/) ist einer der größten

Anbieter von Fluid Motion-Control-Lösungen für die härtesten und

kritischsten Anwendungsfelder weltweit und beschäftigt 18.000

Mitarbeiter in 55 Ländern. Das Unternehmen kann sich auf seine

robuste Innovationskraft verlassen, die über Abteilungsgrenzen

hinausgeht und einen wirklich ganzheitlichen Ansatz in der

Produktentwicklung umfasst. Das Flowserve Forschungs- und

Entwicklungsteam vertraute dabei auf Planviews Work- und

Ressourcen-Management-Lösungen, und konnte eine Verkürzung der

Produkteinführungszeit, Optimierung unzureichend genutzter Ressourcen

und Steigerung des Vermarktungserfolgs erzielen.



"Bei Innovation geht es im Grunde darum, die Ideen der Leute zu

sammeln und diese Ideen dann mit konkreten Strategien zu verknüpfen",

erklärt Eric van Gemeren, Vice President Marketing & Technology bei

Flowserve. "Die Work- und Ressourcen-Management-Lösungen von Planview

helfen uns dabei, die Produkteinführungszeit zu verkürzen, weil sie

gewährleisten, dass die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten

am richtigen Platz an den richtigen Themen arbeiten".



Flowserves 1.000 Teammitglieder in den Bereichen

Projektmanagement, Produktmanagement, F&E und Engineering waren damit

in der Lage, auf transparente Weise und mit marktorientierter,

kundenzentrierter Innovation unternehmensweit zusammenzuarbeiten, um

neue und verbesserte Produkte noch schneller als bisher zu liefern.



Eric van Gemeren geht noch weiter auf dieses Thema ein und

erläutert den Wert von Flowserves strategischer Partnerschaft mit

Planview (http://blog.planview.com/benefits-of-a-strategic-partnershi

p/?utm_medium=pr).



Die Stärke einer ganzheitlichen Vision, die alle Komponenten des

Work- und Ressourcen-Managements umfasst, findet branchenweit

Anerkennung, und Planview wird für seine führende Rolle gewürdigt.



- Planview wurde für seine Visionskraft als einziges Unternehmen mit

Visionary im 2017 Gartner "Magic Quadrant for Enterprise

Architecture Tools" ausgezeichnet und ging als einer der Leader im

2017 Gartner "Magic Quadrant for Project Portfolio Management,

Worldwide" hervor1

- Planview wird im Forrester Wave(TM) September 2017 Report The

Forrester Wave(TM) als Leader eingestuft: Strategic Portfolio

Management Tools, Q3 2017, in The Forrester Wave(TM): Enterprise

Architecture Management Suites, Q2 2017, und in The Forrester

Wave(TM): Enterprise Collaborative Work Management, Q4 2016

- Constellation Research hat Planview in seine ShortList(TM) für

Social Task Management for Q3 2017 aufgenommen. Die Aufstellung

bewertet die führenden Anbieter von Enterprise Collaboration

Software



Mit Work- und Ressourcen-Management können Sie den Erfolgskurs

vorprogrammieren. Das Whitepaper "Charting Your Journey to Success in

Today's Technology Revolution" steht hier zum Download (http://info.p

lanview.com/charting-your-journey-to-success-_whitepaper_wrm_en_reg.h

tml?utm_medium=sohttp://info.planview.com/charting-your-journey-to-su

ccess-_whitepaper_wrm_en_reg.htmlc?utm_medium=pr) bereit und stellt

vier sofort umsetzbare Schritte vor.



1 Gartner. "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools".

Samantha Searle, Marc Kerremans. 24. Mai 2017; Gartner. "Magic

Quadrant for Project Portfolio Management, Worldwide". Daniel B.

Stang, Matt Light, Teresa Jones. 25. Mai 2017.



Gartner Haftungsausschluss



Gartner bevorzugt keine der in seinen Publikationen dargestellten

Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät den

Technologieanwendern keineswegs dazu, nur diejenigen Anbieter mit der

höchsten Bewertung zu wählen. Die publizierten Gartner-Studien geben

die Meinung der Forschungsorganisation des Unternehmens wider und

sind nicht als verbindliche Aussagen zu verstehen. Gartner schließt

jegliche Gewährleistung, ausdrücklich oder impliziert, im Hinblick

auf diese Studie aus, einschließlich der Garantien der Marktfähigkeit

oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.



Informationen zu Planview



Planview unterstützt Unternehmen, ihre Ressourcen bestmöglich zu

nutzen und gesteckte Ziele zu erreichen. Planview ist der weltweit

führende Anbieter für Work- und Ressourcen-Management, mit dem

umfangreichsten Portfolio an Lösungen für Strategische Planung,

Portfolio- und Ressourcenmanagement, Kollaboration sowie

Unternehmensarchitektur. Unsere Lösungen decken jede Art von Arbeit,

jeden Ressourcen- und Organisationstyp ab, wobei sie die Bedürfnisse

von Teams, Abteilungen und ganzen Unternehmen erfüllen. Der Hauptsitz

unseres Unternehmens befindet sich in Austin, Texas. Mit 700

Mitarbeitern betreuen wir weltweit mehr als 3.000 Unternehmen, wobei

unsere Unternehmenskultur durch Kundenorientierung,

Produktführerschaft und eine umfassende Marktkenntnis geprägt ist.

Weitere Informationen sind abrufbar unter http://www.planview.com/.



