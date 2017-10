#Bloggerlandkarte: Blogs finden, statt nur zu suchen

(firmenpresse) - Suchen. Finden. Lesen: Im August 2017 veröffentlichte Alexandra Lei-Engel auf Ihrem Blog LexasLeben die #Bloggerlandkarte. Sie bietet damit eine neue und einfache Möglichkeit interessante deutschsprachige Blogs zu finden.







Die Bloggerin war überrascht, dass es keine aktuelle Karte der deutschsprachigen Bloglandschaft gab: "Es hat mich interessiert, wer in meiner Nähe bloggt und ich wollte herausfinden, ob jemand dabei ist, mit dem ich mich mal auf einen Kaffee oder zu einer Fototour treffen kann. Da ich keine entsprechende Karte fand, erstellte ich selbst eine. In der ersten Woche trugen sich über 300 Blogger ein. Mit dem schnellen Erfolg habe ich nicht gerechnet, aber er freut mich sehr. Es zeigt deutlich, dass ich nicht die einzige bin, die sich dafür interessiert von wo aus ein Blog geschrieben wird."







Die Karte ist geografisch nicht auf Deutschland begrenzt. Jeder deutschsprachige Blog ist auf ihr willkommen. Es finden sich auf der #Bloggerlandkarte ebenso Blogs aus Österreich und der Schweiz, wie aus Ägypten, Frankreich oder den USA. Insgesamt sind mittlerweile knapp 600 Blogs aus elf verschiedenen Ländern in 25 Kategorien vertreten.







Alexandra Lei-Engel legt Wert darauf, dass die Karte trotz der vielen Einträge nicht unübersichtlich wird. Jeder Blog ordnet sich bei der Anmeldung einer Kategorie zu und bekommt damit eine Pin-Farbe auf der Karte zugewiesen. So lassen sich auch bei vielen Pins in einer Region schnell die Einträge finden, die einen thematisch interessieren. Zusätzlich werden die Kategorien als eine von mehreren Filtermöglichkeiten angeboten und es ist daher beispielsweise möglich sich alle Bücherblogs in einem Radius von 50 km rund um den eigenen Wohnort anzeigen zu lassen. Dank der Suchfunktion, die auch die Beschreibung der einzelnen Blogs durchsucht, kann man aber genauso gut alle Reiseblogs finden, die ihren Schwerpunkt auf Italien legen.







Das noch junge Projekt entwickelt sich stetig weiter. Bei Start gab es gerade mal 15 Kategorien, die je nach Bedarf ergänzt wurden und werden. Zusätzlich ist es seit September möglich den eigenen Blog durch ein Bild und Buttons für die Social-Media-Kanäle optisch auf der Karte hervorzuheben.









Der Blog LexasLeben.de wird seit 2013 von Alexandra Lei-Engel mit allerhand verschiedenen Inhalten gefüllt. Er handelt von Gedanken, Geschichten und Mee(h)r.

