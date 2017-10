Bau & Immobilien

Der Druckluftkompressor - Kaufberatung und Tipps

(firmenpresse) - Bei nahezu jedem ambitionierten (Hobby-)Heimwerker findet sich heutzutage ein Kompressor in der heimischen Werkstatt. Spät am Abend oder am Wochenende wird in DIY-Manier überall in Deutschland und auf der ganzen Welt gewerkelt.







Falls Sie noch auf der Suche nach dem passenden Kompressor sind, gilt es einige Dinge vor dem Kompressor kaufen zu beachten.



Auf dem Info-Portal https://kompressor-kaufen24.com wird Ihnen geholfen. Hilfreiche Tipps und Hinweise unterstützen Sie dabei, den Kompressor ihrer Wahl zu finden.







Grundsätzlich muss man sich aber vorher im Klaren sein, für welche Anwendungen der Verdichter eingesetzt werden soll. Je nach Einsatzgebiet entscheidet man sich dann auch eher für einen kleineren, sogenannten mini Kompressor oder einen robusten und leistungsstarken Werkstattkompressor.







Weiterhin ist zu klären, ob es denn nun ein öfreies oder ölgeschmiertes Modell sein soll. Wird beispielsweise häufig Druckluftwerkzeug betrieben, wie Meißel und Schlagschrauber, sollte man sich eher für einen ölgeschmierten Druckluftkompressor entscheiden, da die besagten Werkezuge auf eine ausreichende Ölschmierung angewiesen sind. Wird dagegen gelegentlich Druckluft benötigt, für das Aufblasen von Autoreifen oder das Ausblasen eines PC, ist ein ölfreier Kompressor deutlich besser geeignet.







Um eventuelle Probleme mit Ihren Nachbarn zu vermeiden, kann sich auch die Anschaffung eines Leiselauf-Kompressors lohnen. Aufgrund ihrer speziellen Bauart sind diese sogenannten Flüsterkompressoren besonders geräuscharm im Betrieb.

Kompressor Ratgeber

Tobias Gabel

Mittlere Straße 9

D-97999 Igersheim

info(at)kompressor-kaufen24.com

http://kompressor-kaufen24.com

