Zum "4. Internationalen Tag der Optimisten am 10. Oktober": Wer positiv denkt, lebt fröhlicher, gesünder und länger

(ots) - Optimisten gehen stets davon aus,

dass schon alles gut gehen wird, sie rechnen selten mit dem

Schlimmsten, sind aufgeschlossener, haben ein fröhlicheres Gemüt und

können Stress viel besser bewältigen als Pessimisten - davon ist

Gertrud E. Warnecke, Gründerin des 'Internationalen Tages der

Optimisten', überzeugt. Wenn die Stimmung mal 'kippt', lassen sie

sich schnell etwas einfallen, damit es ihnen wieder gut geht. Auch

Niederlagen oder Misserfolge sind für Optimisten nur vorübergehend -

sie finden rasch eine Lösung für Probleme. Den Kopf in den Sand

stecken, kennen sie nicht, denn ihr positives Denken lässt das gar

nicht zu.



Auch stärkt Optimismus unsere Gesundheit, denn auf die inneren

Organe wirkt eine positive Einstellung wie ein Lebenselixier.



"Gerade jetzt, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, sollten

wir uns auf positive Dinge einstimmen und beginnen, Pläne zu

schmieden - Verabredungen treffen und Freunde besuchen. Vielleicht

schon eine Reise fürs Frühjahr buchen. Außerdem ist der 10.10., den

ich 2014 als 'Internationalen Tag der Optimisten' ins Leben gerufen

habe, ein fröhliches und glückliches Datum - viele Hochzeitspaare

besiegeln an diesem Tag ihre Liebe," freut sich Gertrud E. Warnecke,

auch Chefredakteurin des Online-POSITIV-MAGAZINS

(www.positiv-magazin.de).



Unser Optimismus wird durch die vielen negativen Nachrichten

leider sehr eingedämmt. So benötigen wir dringend positive Impulse,

die uns wieder an das Gute glauben lassen, denn es gibt so viel

Schönes, Liebens- und Lobenswertes, das wir oft gar nicht mehr

wahrnehmen. Jeder Tag schenkt uns genügend Zeit, um Positives

wahrzunehmen - und sei es nur ein Lächeln vom Gegenüber. Es ist sehr

schlimm und traurig, was so alles in unserer schönen Welt passiert -

das können wir nicht wegdiskutieren und meist auch nicht ändern, denn



es belastet uns nur und nimmt uns die Kraft zum Durchhalten und um

'trotzdem' optimistisch in die Zukunft zu schauen. "Mein Leitspruch

stammt von Hermann Hesse", betont Gertrud E. Warnecke: "Fühle mit

allem Leid der Welt, aber richte deine Kräfte nicht dorthin, wo du

machtlos bist, sondern zum Nächsten, dem du helfen, den du lieben und

erfreuen kannst."







