World Payments Report 2017: Weltweit mehr bargeldlose Zahlungen / Deutschlands bargeldlose Zahlungen steigenüberdurchschnittlich (FOTO)

Das Volumen der weltweiten bargeldlosen Zahlungen wird

voraussichtlich um durchschnittlich 10,9 Prozent bis 2020 ansteigen

und damit fast 726 Milliarden Transaktionen erreichen, so die

Prognose des World Payments Report 2017 (WPR 2017). Der heute vom

Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini zusammen mit

dem Finanzdienstleister BNP Paribas veröffentlichte WPR 2017 sagt

voraus, dass das Volumen der bargeldlosen Zahlungen in den

Schwellenländern um 19,6 Prozent steigen wird, dies ist das dreifache

der vorausgesagten Wachstumsrate für die Industriestaaten (5,6

Prozent). So wird im aufstrebenden Teil Asiens*, mit China und Indien

an der Spitze, das Volumen voraussichtlich um 30,9 Prozent steigen.

Auch bargeldlose Zahlungen zwischen Unternehmen (Business to

Business/B2B), mittelständischen Firmen und Behörden nehmen weltweit

zu. Bei der Anzahl dieser Zahlungen wird eine jährliche

Wachstumsrate** von 6,5 Prozent in den Jahren 2015 bis 2020

vorhergesagt, das sind mehr als 122 Milliarden Transaktionen im Jahr

2020.



Bargeldlosen Zahlungen sind zwischen 2014 und 2015 um 11,2 Prozent

auf 433,1 Milliarden Transaktionen weltweit gestiegen. Das ist das

stärkste Wachstum in den letzten zehn Jahren. Für die

Entwicklungsmärkte bedeutet dies einen Anstieg von 21,6 Prozent,

während die bargeldlosen Zahlungen in den etablierten Märkten um 6,8

Prozent zunahmen und somit einen nominalen Anstieg von über 6 Prozent

im Jahr 2014 verzeichneten. In Deutschland gab es im Vergleich zu den

entwickelten Märkten überdurchschnittlich mehr bargeldlose Zahlungen.

Diese stiegen von 2014 bis 2015 um 8,8 Prozent auf insgesamt 19,6

Milliarden Transaktionen an. Das Elektronische Lastschriftverfahren

(Zahlung mit einer Debitcard und Unterschrift im Einzelhandel) ist in

Deutschland das am meist genutzte bargeldlose Zahlungsverfahren 51



Prozent aller bargeldlosen Zahlungen (insgesamt fast 10 Milliarden)

wurden 2015 mit diesem Verfahren getätigt.



Ungeachtet der stetigen Zunahme digitaler Zahlungen bleiben

Barzahlungen die Norm, besonders bei niedrigwertigen Transaktionen.

Der diesjährige WPR geht davon aus, dass verschiedene Faktoren das

bargeldlose Zahlen auch in der Zukunft vorantreiben. Dazu gehören

unter anderem vernetzte Häuser, Mobilität und Unterhaltungsmedien

ebenso wie unterschiedliche Zahlungskanäle, die kontaktlos, in

Kleidung integriert oder in der erweiterten Realität (augmented

Reality) sein können.



Die zunehmende Digitalisierung der Zahlungen zwischen Unternehmen

(B2B) beeinflusst regionale Trends. In den entwickelten Märkten der

Asien-Pazifik-Region*** (APAC) nutzen kleine und mittelständische

Unternehmen digitale Rechnungen, virtuelle Karten sowie ein

Cloud-basiertes Finanz- und Rechnungswesen. Im aufstrebenden Teil

Asiens sind aufladbare Karten bei Unternehmen beliebt, um die

Zahlungen in der Lieferkette zu vereinfachen und zu sichern.



Ein neues Zahlungs-Ökosystem entsteht



Der WPR 2017 betont besonders die Entstehung eines neuen

Zahlungs-Ökosystems. Zu diesem Wandel tragen vor allem die dynamische

Regulierungslandschaft einschließlich der Anforderungen der

EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2****, FinTechs, steigende

Unternehmens- und Kundenerwartungen an Mehrwertdienste sowie neue

Zahlungs-Technologien bei.



"Innerhalb dieses dynamischen Ökosystems müssen die Teilnehmer der

Zahlungsdienste-Branche ihre Rollen strategisch immer wieder neu

beurteilen", so Markus Nenninger, Head of Payments bei Capgemini in

Deutschland. "Banken bietet sich die Gelegenheit, ihre Angebote in

Zusammenarbeit mit FinTechs und Drittanbietern zu verbessern.

Innovative Technologien und damit verbundene Branchenvorteile wie

offene APIs*****, Echtzeitüberweisungen, Blockchain und

regulatorische Standardisierung bieten die große Chance, in einem

kompetitiven Umfeld, Umsätze zu steigern."



Neue Chancen für Finanzabteilungen in Unternehmen



Welche Chancen und Herausforderungen sich für die Finanzverwaltung

in Unternehmen durch das neue Zahlungsökosystem ergeben, wird im

Report anhand einer Expertenbefragung untersucht. Die Forderungen der

Finanzabteilungen nach besseren, zuverlässigeren End-to-End-Diensten

wirken sich auf das Zahlungsökosystem aus. In Zeiten des intensiven

Wettbewerbs können Banken die Chance nutzen, um das Geschäft mit

bestehenden Firmenkunden zu pflegen und gleichzeitig neues Klientel

anzuwerben. Das Finanz-Management wird digital: Sich wiederholende

Aufgaben werden automatisiert bearbeitet, wodurch sich Finanzleiter

mehr auf die Prognose benötigter Barmittel und auf Betrugsprävention

konzentrieren können. In der Handelsfinanzierung untersuchen Banken

und FinTechs Blockchain-basierte Verträge zur Optimierung von

Prozessen. Bei grenzüberschreitenden Zahlungen experimentieren die

Banken bereits intern mit Blockchain-Modellen, um skalierbare

digitale Zahlungsplattformen zu entwickeln.



Durch Kooperationen und offene Systeme ergeben sich innerhalb von

Finanzabteilungen auch immer größere Sicherheitsrisiken. Dennoch

erwarten Unternehmen, dass die Banken ihnen bei der Verbesserung der

eigenen Sicherheitsinfrastruktur helfen. Im neuen Zahlungs-Ökosystem

interagieren Drittanbieter direkt mit den Kunden der Partnerbanken

und stellen dort Fragen zu Datenschutz sowie Sicherheit und

identifizieren Angreifer.



Der Report thematisiert auch die zentrale Herausforderung des

neuen Zahlungs-Ökosystems: Es fehlt eine Standardisierung. Als Gründe

werden die unterschiedlichen Standards und die individuelle

Interpretationen dieser durch nationale Regulierungsbehörden genannt.

Bruno Mellado, Global Head of Payments und Receivables bei BNP

Paribas, kommentiert: "Multinationale Banken und Unternehmen streben

bessere branchenweite Standardisierungen und harmonisierte

Regulierungen an. Wenn sich Sicherheitsfragen überwinden lassen, kann

sich durch mehr Zusammenarbeit und Partnerschaften innerhalb des

neuen Zahlungs-Ökosystems ein Mehrwert für Unternehmen, Banken und

FinTechs ergeben. Das neue Ökosystem mag einen Großteil, aber nicht

alle Herausforderungen, denen sich Banken und Unternehmen stellen

müssen, abbauen. Branchenteilnehmer können sich auf Ungewissheiten

durch die Zusammenarbeit mit Banken und Partnern und mit

entsprechender fachlicher Expertise vorbereiten, während sich das

Zahlungs-Ökosystem entwickelt."



Auswirkungen von zentralen Regulierungs- und Brancheninitiativen



Der Report macht zentrale Regulierungs- und Brancheninitiativen,

die auf Wettbewerb und Risikominderung ausgerichtet sind, für ein

komplexes Regulierungsumfeld verantwortlich, da sie den Wettbewerb

unter den Dienstleistern anregen und traditionelle Segmente der

Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr stören. Allerdings haben diese

Initiativen auch das Potenzial, die Standardisierung und Transparenz

zu verbessern, wodurch sich für den Kunden wesentliche und

langfristige Innovationen ergeben könnten. Die Richtlinien, die seit

der Veröffentlichung des World Payments Report 2016 eingeführt

wurden, konzentrieren sich auf digitale Währung und auf die

Reduzierung von Bargeld, FinTechs sowie APIs.



Der Bericht thematisiert außerdem auch die Herausforderungen, mit

denen sich die Interessenvertreter bei der Umsetzung der

PSD2-Richtlinie in Europa konfrontiert sehen. Wenn die überarbeitete

PSD2 im Januar 2018 eingeführt wird, geht Europa einen wichtigen

Schritt in Richtung eines kompatiblen digitalen Marktes. Es werden

weitreichende Effekte für den Bankensektor, Zahlungsdienstleister,

FinTechs und Unternehmen erwartet. Im WPR 2017 wir allerdings auch

betont, dass ein Mangel an regulatorischer Koordination und ein

integriertes Datenmanagement unter den EU-Banken zu widersprüchlichen

Zielen sowie konkurrierenden Agenden führen könnte und damit die

erwartete Standardisierung und Transparenz ausbleibt. Auf

Echtzeitüberweisungen, Bargeldreduktion und Cybersecurity bezogene

Richtlinien könnten für Zahlungsdienstleister wie Katalysatoren

wirken, indem sie Lösungen schaffen, die die Kundenzufriedenheit

erhöhen.



Der ausführliche World Payments Report 2017 steht hier zum

Download bereit: www.worldpaymentsreport.com



*Aufstrebender Teil Asiens bezieht China, Hong Kong, Indien und

andere asiatische Märkte.

**Compound Annual Growth Rate (CAGR) misst die durchschnittliche

Wachstumsrate einer Investition über einen variablen Zeitraum.

***APAC-Märkte beinhalten Australien, Japan, Singapur und Süd-Korea.

****Die Payment Services Directive 2 (PSD2) ist eine EU-Richtlinie

der Europäischen Kommission, die es Finanzdienstleistern ermöglicht

auf die Kundendaten bei Banken zuzugreifen, dies soll den Wettbewerb

der Zahlungsdienstleistungen anregen.

*****API steht für Application Programming Interface und ist eine

Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung.







