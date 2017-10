Vermischtes

Markus Grein Catering kreiert Dinner-Konzept für Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin

Absolventenshow (Foto: Markus Grein, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung) Absolventenshow (Foto: Markus Grein, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

(firmenpresse) - Seit 2005 feiern die Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin ihren erfolgreichen Berufsabschluss mit einer bundesweiten Tournee. Die diesjährige Gala unter dem Motto „On the Road“ führte den Abschlussjahrgang von Juli bis September 2017 quer durch Deutschland. Auf dem Programm standen 30 Auftritte auf verschiedenen Variéte-Bühnen und Kulturveranstaltungen in Metropolen wie Hamburg, München und Stuttgart.



Am 14. September 2017 machte die Absolventenshow Station im ausverkauften Bürgerbräu Maschinenhaus in Würzburg. Dreizehn Absolventinnen und Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin präsentierten ein meisterliches Showkonzept aus hochklassiger Akrobatik, feinster Äquilibristik und abwechslungsreicher Jonglage. Markus Grein Catering begeisterte die Gäste mit einem Feuerwerk an Geschmackserlebnissen, erstklassigem Service, zuverlässiger Logistik sowie neuen und überraschenden Dekorationen.



Neben den kulinarischen Gaumenfreuden unterstützte Markus Grein Catering die Newcomer bei ihrem Karrierestart und ermöglichte es den jungen Künstlerinnen und Künstlern, sich persönlich bei etablierten Würzburger Unternehmen vorzustellen. Zudem verantworteten die Event-Catering-Experten die Vermarktung und Vermittlung an seine exklusiven Privat- und Geschäftskunden.





Markus Grein Catering ist ein Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg mit Fokus auf Präsentationen und Ausstellungen namhafter Unternehmen wie NVG, Würth, Siemens, Wittenstein, S.Oliver, die Spindler Gruppe oder auch Schneider Electric. Das Unternehmen betreibt mehrere Exklusivlocations, engagiert sich bei Rock im Park als Festival-Caterer und verfügt über eigenes Equipment für die Ausstattung von Veranstaltungen.



