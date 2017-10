Bau & Immobilien

Mehr Schutz für Vermieter

(firmenpresse) - Was erwartet mich bei den Besichtigungsterminen? Erscheinen die Interessenten auch tatsächlich zum vereinbarten Zeitpunkt? Können und werden sie bei einer Zusage die Miete pünktlich zahlen? Dies sind nur einige von vielen Fragen, die Eigentümern durch den Kopf gehen, wenn sie eine Immobilie vermieten möchten. Wer sich hier nicht vorbereitet oder einen fachkundigen Partner an die Seite holt, riskiert unangenehme Überraschungen, wie das Team der nordhessischen König Immobilien GmbH weiß.



"Nachrichten von Mietnomaden oder Mietprellern schaffen es heutzutage regelmäßig in die Schlagzeilen", so Björn König, der gemeinsam mit seinem Vater Jürgen König die Geschäfte der König Immobilien GmbH führt. "Dabei gibt es verschiedene Prüfmechanismen und Verfahren, mit denen sich sehr gut vorbeugen lässt." Das Team von König Immobilien ist seit mehr als 20 Jahren in allen Sparten der Immobilienvermittlung - also auch in der Vermietung - erfolgreich tätig und beherrscht die diversen Prüfverfahren perfekt. "Wer seine Wohn- oder Gewerbeimmobilie mit uns vermietet, schützt nicht nur sein Eigentum und sein Kapital, sondern auch sein Nervenkostüm", verspricht Björn König.



Da das Unternehmen im gesamten nordhessischen Raum vom Schwalm-Eder-Kreis über die Stadt und den Landkreis Kassel, Bad Hersfeld/Rotenburg und Marburg/Biedenkopf bis zum Vogelsbergkreis über einen ausgezeichneten Ruf verfügt, lassen sich viele Mietinteressenten für ein Haus, eine Wohnung oder eine Gewerbefläche vormerken. "Das bringt natürlich einen erheblichen Zeitvorteil, denn oft finden wir auf diese Weise sofort den richtigen Mieter."



Sowohl vorgemerkte Interessenten als auch jene, die sich während der Vermarktung melden, werden umfassend auf Herz und Nieren, also auf ihre Seriosität und Bonität geprüft. Durch persönliche Befragungen, die Einholung von Auskünften beim vorherigen Vermieter sowie bei verschiedenen Auskunftsplattformen setzt König Immobilien alles daran, sicherzustellen, dass der potenzielle Mieter auch wirklich vertrauenswürdig ist.





"Mit uns als Partner bei der Vermietung halten Eigentümer alle Trümpfe in der Hand", erklärt Björn König. "Denn wir kümmern uns auf Wunsch um wirklich alles, was damit verbunden ist." Von der professionellen und auf der aktuellen Rechtsprechung basierenden Mietpreisermittlung über die auffällige Vermarktung auf den verschiedensten Wegen sowie die Organisation und Durchführung der Besichtigungen bis bin zur Regelung der Kaution übernimmt das engagierte Team von König Immobilien auf Wunsch alle oder auch nur Teile der Vermietungsleistungen. Auch der Abschluss eines gültigen Mietvertrages, Hilfe bei Renovierungsfragen und die Übergabe der Immobilie mit fotografischer Dokumentation zählen zum umfangreichen Leistungsportfolio.



Um eine lückenlose Weitervermietung zu gewährleisten, kümmern sich die Profis bei einer Kündigung frühzeitig um Neubesichtigungen und vermitteln bei Bedarf Handwerker für Renovierungs- oder Umbaumaßnahmen. "Bei uns bekommen Vermieter ein Rundum-Wohlfühl-Paket", erklärt Björn König. "Und sollte in der von uns vermieteten Immobilie innerhalb eines Jahres erneut ein Mieterwechsel anstehen, übernehmen wir die Neu-Vermietung ohne Provision."



Weitere Infos wie zum Beispiel auch zu Haus verkaufen Borken, Homberg Haus verkaufen und mehr sind auf https://www.koenig-immobilien.de erhältlich.



1991 in Homberg gegründet, ist die König Immobilien GmbH mit drei Filialen auf den Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Bestands- und Neubauimmobilien in Nordhessen spezialisiert. Zum professionellen Komplettservice für Käufer, Verkäufer und Vermieter mit allen damit verbundenen Dienstleistungen gehören zudem die Erstellung von Energieausweisen sowie die umfassende, bankenneutrale Finanzierungsberatung. Auch die Verwaltung von Wohn- und Sondereigentum gehört zum umfangreichen Leistungsportfolio, und König Immobilien zählt hier zu den führenden nordhessischen Anbietern. Darüber hinaus ist die König Immobilien GmbH im Rahmen ihrer Kooperation mit der Tochterfirma KönigHaus GmbH auch kompetenter und zuverlässiger Partner für den Bau von Wohnimmobilien in Massiv- oder Holz-Ständer-Bauweise.



Moosweg 2, 51377 Leverkusen





