Sontheim erhält Auszeichnung als Finalist beim "Großen Preis des Mittelstandes"

ID: 1538167

(PresseBox) - Nach der erneuten Nominierung zum Großen Preis des Mittelstandes im März 2017 fand am 30ten September in Würzburg die Preisverleihung statt. Die Auszeichnungsgala der Oskar-Patzelt-Stiftung im Rahmen des 23. Wettbewerbs um den "Großen Preis des Mittelstandes 2017", für die Wettberwerbsregionen Baden-Württemberg, Freistaat Bayern, Hessen und Freistaat Thüringen erlebten am 30. September im Würzburger Hotel Maritim mehr als 500 Unternehmerinnen und Unternehmer, sowie zahlreiche geladene Gäste.



Sontheim hat sich gegen 2.536 Mitbewerber durchgesetzt, die in den vier Wettbewerbsregionen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen 2017 nominiert waren. Insbesondere wurde Sontheim für seine Innovationskraft und technisch höchste Qualität der Elektroniksysteme ausgezeichnet. Neben den hervorragenden Produktportfolio wurde Sontheim auch für das Engagement seiner Nachwuchsförderung und den Nachhaltigkeitseinsatz hervorgehoben, was in Summer zu der Auszeichnung als Finalist führte.



Der Georg-Patzelt-Preis ist in Deutschland der wohl bedeutsamste Wirtschaftswettbewerb für den Mittelstand, der am meisten Resonanz erreicht und nun seit mehr als 20 Jahren jährlich vergeben wird. Geschäftsführer Bruno Sontheim und alle Mitarbeiter sind stolz und sehr glücklich nun auch zum Kreis der Preisträger gehören zu dürfen.



Weiter Infos zum Georg Patzelt Preis:



Mit der Auszeichnung werden hervorragende Leistungen mittelständischer Unternehmen branchenübergreifend in Deutschland gewürdigt. Seit 1994 wird dieser Preis jährlich ausgeschrieben. Träger des Wettbewerbs ist die Oskar-Patzelt-Stiftung.



Anders als bei anderen Wettbewerben können Nominierungen nur über Dritte erfolgen. Die Kriterien fragen nicht nur nach Umsatz oder Arbeitsplätzen oder Innovationen oder sozialem Engagement, sondern erfassen das Unternehmen als Ganzes und in seiner Rolle in der Gesellschaft. Für den ?Großen Preis des Mittelstandes? nominiert zu sein, ist daher bereits eine öffentliche Anerkennung der Leistung eines Unternehmens.





Ziel des Wettbewerbs ist es, den Respekt und die Achtung vor unternehmerischer Verantwortung zu fördern, die Förderung einer Kultur der Selbständigkeit mit dem Motto ?Gesunder Mittelstand ? Starke Wirtschaft ? Mehr Arbeitsplätze?, die Präsentation und Popularisierung der Erfolge engagierter Unternehmenspersönlichkeiten sowie die Förderung von Netzwerkbildung im Mittelstand.



Seit 20 Jahren erhalten unsere Kunden weltweit ein breit gefächertes Angebot aus Hardware- und Software-Komponenten sowie Dienstleistungen der Automatisierungs- und Diagnosetechnik. Sontheim steht für technisch hervorragende Produkte, sehr nahe Kundenbetreuung und die Verknüpfung von Einzelkomponenten zu einer für unsere Kunden passenden Gesamtlösung.



Hierbei bieten wir sowohl standardisierte als auch kundenspezifische und auf den Kunden maßgeschneiderte Produkte an. Unsere Projekt-Teams unterstützen Sie weltweit, von der Entwicklungsphase bis zu Integration und Support.





Datum: 09.10.2017 - 10:40 Uhr