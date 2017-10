Lösungen für die Smart Factory

(PresseBox) - Die Smart Factory ist für zahlreiche Fertigungsunternehmen das erklärte Ziel auf dem Weg zu Industrie 4.0. Doch für die meisten Unternehmen liegt dieses Ziel derzeit noch in weiter Ferne. Im Rahmen der Veranstaltung ?Lösungen für die Smart Factory? zeigen Experten von WAGO und MPDV, wie einfach Unternehmen schon heute zielgerichtet den Weg zur Industrie 4.0 beschreiten können.



Hohe Flexibilität und Qualität, kurze Lieferzeiten, niedrige Kosten sowie eine sichere IT bis in die Cloud ? um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sind genau das die Herausforderungen, denen sich moderne Produktionsunternehmen permanent stellen müssen. Industrie 4.0 gilt dabei als DER Wegbereiter für neue Ideen und Technologien. Wie Unternehmen bereits heute davon profitieren können, erklären der Automatisierungsspezialist WAGO und der MES-Anbieter MPDV im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung am 23. November 2017 im WAGO Communication Center in Minden.



Teilnehmer profitieren von der Kompetenz zweier starker Partner und deren Erfahrungen aus zahlreichen Projekten im Fertigungsumfeld. Zudem erlaubt WAGO im Rahmen einer Guided Factory Tour einen Blick in die modernen Produktionsstätten am Standort.



Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://mpdv.info/pmsmartfactory



Früchte der Kooperation



Seit rund zwei Jahren kooperieren WAGO und MPDV bereits im Sinne der Vereinfachung von Datenerfassung im Shopfloor. Die Veranstaltung ist ein weiterer Baustein der gemeinsamen Initiative, um die digitale Zukunft produzierenden Unternehmen praktikabel zugänglich zu machen.



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG (www.wago.com) ist ein in dritter Generation unabhängig am Markt operierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Minden/Westfalen und zählt zu den weltweit führenden Anbietern elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Im Bereich der von WAGO erfundenen Federklemmtechnik ist das Unternehmen Weltmarkführer. Die WAGO-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter, davon über 3.500 in Deutschland. Im Jahr 2016 betrug der Umsatz 766 Millionen Euro. WAGO-Produkte sind rund um den Globus in der Industrie, der Energie-, Prozess- und Gebäudetechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau und in der Verkehrstechnik im Einsatz. WAGO hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Partner der Industrie einen Namen gemacht. Für große, weltweit operierende Kunden aus verschiedenen Branchen hat das Unternehmen maßgeschneiderte Komplettlösungen entwickelt und umgesetzt.





MPDV Mikrolab GmbH (www.mpdv.com) mit Sitz in Mosbach entwickelt modulare Manufacturing Execution Systeme (MES) und greift dabei auf 40 Jahre Projekterfahrung im Fertigungsumfeld zurück. MPDV bietet MES-Produkte, Dienstleistungen im MES-Umfeld sowie komplette MES-Lösungen an. Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 330 Mitarbeiter an insgesamt zehn Standorten in Deutschland, der Schweiz, Singapur, China und den USA. Anwender aus unterschiedlichen Branchen - von der Metallverarbeitung über die Kunststoffindustrie bis hin zur Medizintechnik - profitieren bereits von mehr als 1.000 Installationen der mehrfach ausgezeichneten MES-Lösungen von MPDV. Dazu zählen sowohl mittelständische Fertigungsunternehmen als auch international operierende Konzerne. Als TOP100-Unternehmen zählt MPDV zu den innovativsten Mittelständlern in Deutschland.





