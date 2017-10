Auto & Verkehr

Herbsturlauber bestimmen das Verkehrsgeschehen / ADAC Stauprognose für das Wochenende 13. bis 15. Oktober

(ots) - Am Wochenende bestimmen Herbsturlauber und

Ausflügler das Verkehrsgeschehen. In Hamburg und Schleswig-Holstein

beginnen die Herbstferien, in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Saarland enden sie.

Angesteuert werden in erster Linie die Wandergebiete der Alpen und

der Mittelgebirge sowie die Küsten. Auch der Städtetourismus hat

jetzt Hochkonjunktur. Besonders rund um die Ballungsräume und an den

Baustellen ist mit Engpässen zu rechnen.



Die Staustrecken:



Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee



- Großraum Hamburg

- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig

- A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

- A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

- A 7 Hamburg - Flensburg

- A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- A 9 Berlin - Nürnberg - München

- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

- A 93 Inntaldreieck - Kufstein

- A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

- A 96 München - Lindau

- A 99 Umfahrung München



In den benachbarten Alpenländern ist der Herbsturlauberverkehr

ebenfalls lebhaft. Besonders zäh wird es, wenn Berufs- und

Urlauberverkehr aufeinandertreffen sowie an den Baustellen.







