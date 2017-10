Mit Gebeco entdecken Expedienten die Kontraste einer geheimnisvollen Welt

Urlaub & Reisen

(firmenpresse) - Kiel, 09.10.2017. Willkommen in Peru, einem atemberaubenden Land mit magischen Inkastätten sowie faszinierenden Berglandschaften. Vom 04.09.-13.09. begaben sich 15 Expedienten mit Gebeco auf Entdeckungstour durch das peruanische Hochland vor der imposanten Kulisse der Anden. Highlights waren das sagenumwobene Machu Picchu und eine Fahrt auf dem Titicacasee auf über 3.812 m Höhe. Aber auch der Charme der Stadt Cusco konnte die Gruppe schnell in den Bann ziehen. Die Seminarreise orientierte sich an der 13-Tage-Erlebnisreise „Peru Clásico“. Alle Reisen können im Reisebüro gebucht werden.



Peru Clásico

„Mein persönliches Highlight auf der Peru-Tour war natürlich Machu Picchu bei Sonnenschein. Ganz großes (Inka) Kino! Vielen Dank nochmals an Gebeco und die Guides für die tollen, erlebnisreichen Tage,“ fasst Christian Wild, der Reiseladen (Memmingen) die Seminarreise zusammen. Die Expedienten erlebten das an Kultur und Naturschätzen reiche Land hautnah. Gemeinsam spürten die Expedienten während einer Bootstour die Magie auf dem Titicaca-See. Hier besuchte die Gruppe die Schwimmenden Inseln der Urus. Diese Inseln sind aus Schilf gebaut, wodurch sie frei auf dem See treiben. Die Expedienten trafen die Bewohner der Inseln und erfuhren mehr über das Leben der Urus. An den Abenden sorgte der ein oder andere Pisco Sour Cocktail für ausgelassene Stimmung.

„Peru Clásico“, Gebeco Länder erleben

13-Tage-Erlebnisreise ab 2.795 € inkl. Flüge

Link zur Reise: www.gebeco.de/2660300

Termine: 06.10.-18.10., 20.10.-01.11., 03.11.-15.11., 17.11.-29.11.2017, 22.12.-03.01.2018, 09.02.-21.02.2018, 23.02.-07.03.2018, 09.03.-21.03.2018, 23.03.-04.04.2018, 13.04.-25.04.2018

Vormerktermine 2018: 18.05.-30.05., 03.08.-15.08., 14.09.-26.09., 12.10.-24.10., 26.10.-07.11., 09.11.-21.11, 23.11.-05.12., 21.12.2018-02.01.2019















Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation) ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. Euro Umsatz einer der führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen im deutschsprachigen Raum. Im Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr. Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen, Erlebnis-Kreuzfahrten, Abenteuerreisen mit goXplore u.v.m. Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen im Mittelpunkt. Gebeco engagiert sich für einen nachhaltigen Tourismus und trägt seit 2011 das Nachhaltigkeits-Siegel "CSR-Tourism-certified".

Kontakt für Reisebüros und Kunden

Gebeco Service Center

Tel. +49 (0) 431 5446-0

E-Mail: kontakt(at)gebeco.de

Kontakt für Presse- und Bildanfragen

Pressestelle Gebeco

Tel.: +49 (0) 431 5446-230

E-Mail: presse(at)gebeco.de

