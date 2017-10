Welt-Mädchentag: In Deutschland wird es pink / Plan International startet bundesweite Beleuchtungsaktion für Rechte von Mädchen

(ots) - In Deutschland wird es wieder pink. Mit ihrer

Aktion macht die Kinderhilfsorganisation Plan International

Deutschland zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober auf die fehlende

Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen weltweit aufmerksam:

In zahlreichen Städten in ganz Deutschland werden wieder bekannte

Gebäude und Wahrzeichen in einem kräftigen Pink leuchten. Auf

Initiative der Ehrenamtlichen von Plan International strahlen dieses

Jahr beispielsweise der Funkturm in Berlin, die Sankt-Petri-Kirche in

Hamburg, das Holstentor in Lübeck, der Münster in Ulm und das

Karlstor in München sowie viele weitere exponierte Stätten pink und

werden damit zu leuchtenden Zeichen für die Belange von Mädchen.

Weltweit gehen 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule und haben so

kaum eine Chance, ihre Rechte wahrzunehmen und ein Leben ohne Armut

zu führen.



"Das ist ein starkes Signal für die Bildung und Gleichberechtigung

von Mädchen und jungen Frauen auf dieser Welt", sagt Maike Röttger,

Geschäftsführerin von Plan International Deutschland. "Wir freuen uns

sehr, dass wir mit dieser Beleuchtungsaktion zum Welt-Mädchentag auf

eine solch große Resonanz stoßen und dass so viele Städte und

Gemeinden zusammen mit uns ein Zeichen für die Stärkung von Mädchen

setzen. Unser besonderer Dank gilt unseren lokalen und ehrenamtlichen

Aktionsgruppen: Es ist unglaublich beeindruckend, was sie in ihren

Heimatstädten auf die Beine gestellt haben, um den Welt-Mädchentag

noch bekannter zu machen."



Parallel zu der Beleuchtungsaktion am Welt-Mädchentag übernehmen

Mädchen weltweit für einen Tag Führungspositionen in Politik und

Gesellschaft und verschaffen sich in diesen Schlüsselrollen Gehör für

ihre Belange. Mit über 500 sogenannten Takeover-Aktionen in mehr als

60 Ländern macht Plan International darauf aufmerksam, dass die

meisten Mädchen und Frauen noch nicht gleichberechtigt sind. So



teilte beispielsweise Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sein

Büro für einen Tag mit einer jungen Kanadierin. In Uganda übernahm

ein Mädchen die Rolle des Polizeichefs. In der Schweiz gibt Zürichs

Bürgermeister sein Amt an ein Mädchen ab und auf den Philippinen

übernehmen zwei Mädchen die Rolle des Präsidenten und des

Vizepräsidenten.



Die Vereinten Nationen (UN) riefen auf Initiative von Plan

International den Welt-Mädchentag aus. Mit der Bewegung Because I am

a Girl will Plan International eine Welt gestalten, die

Ungerechtigkeit beendet, die Mädchen wertschätzt und ihre Rechte

fördert. Seit 2012 setzt die Kinderhilfsorganisation mit der Farbe

Pink ein Zeichen zum Welt-Mädchentag und hat diese neu besetzt: Das

kräftige Pink der Because I am Girl-Bewegung hat eine starke

Signalkraft und vermittelt Lebensfreude und Zuversicht - genau das,

was benachteiligte Mädchen und junge Frauen motivieren kann, für sich

und ihre Rechte einzustehen.



Zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober 2017 werden in Deutschland in

fast 30 Städten rund 50 bekannte Gebäude, Wahrzeichen und Denkmäler

in einem kräftigen Pink leuchten. In vielen der beteiligten Städte

finden außerdem Veranstaltungen zum Welt-Mädchentag statt, begleitend

dazu informieren die ehrenamtlichen Plan-Aktionsgruppen vor Ort über

die Arbeit von Plan International.



Im Norden:



der Rathausturm und das Hochhaus der

Christian-Albrechts-Universität in Kiel, das Rathaus Altona, das

Holthusenbad und die Sankt-Petri-Kirche sowie das Büro von Plan

International Deutschland in Hamburg, der Weser-Tower und das

Universum® in Bremen, das Holstentor, das Europäische Hansemuseum,

das Buddenbrookhaus und die Musik- und Kongresshalle in Lübeck, das

Schloss in Celle sowie das Oldenburger Schloss und das Staatstheater

in Oldenburg



In Mitteldeutschland:



der Wasserturm in Mörfelden-Walldorf, das Theater für

Niedersachsen in Hildesheim, das Rathaus von Holzminden, die

Hochzeitsmühle in Gifhorn sowie das Rathaus und das Phaeno in

Wolfsburg



Im Osten:



das Berliner Büro von Plan International Deutschland, das Büro der

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der Funkturm

in Berlin, die Seebrücke in Sellin auf Rügen, der Rote Turm und das

Stadthaus in Halle, das Gromke Hörzentrum in Leipzig, sowie der

Katharinenturm und die Handwerkskammer in Magdeburg



Im Westen:



der Alte Markt, die Kathedrale St. Pantaleon und das

LVR-Landeshaus in Köln, die "Große Kirche" in Steinfurt, das

Stadttheater in Bielefeld, das Rathaus und das Kulturzentrum "Alte

Weberei" in Nordhorn, der Schlossturm in Düsseldorf sowie der

Neptunbrunnen in Wuppertal



Im Süden:



Hochofen und Gebläsehalle in Neunkirchen, das Broadway Filmtheater

in Trier, die Lorenzkirche in Nürnberg, die Stadthalle in Reutlingen,

das Ulmer Münster in Ulm, der Königsplatz, die Rathaustür und das

Verwaltungsgebäude 1 in Augsburg, sowie das Karlstor in München.



