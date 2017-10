Energie & Umwelt

vbw fordert Neuorientierung der Energiepolitik / Brossardt: "Regelungsgeflecht der Energiewende ist ineffizient und teuer"

ID: 1538180

(ots) - Eine neue Studie der vbw - Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e. V., erstellt durch die Prognos AG, bewertet

die Auswirkungen der geltenden energie- und klimaschutzpolitischen

Maßnahmen und Instrumente auf die Energieversorgung und die

Wirtschaft in Deutschland bis 2050. Die Ergebnisse sind ernüchternd.

Die Untersuchung zeigt, dass die Energiepolitik der Bundesregierung

ein viel zu dichtes Regelungsgeflecht hervorgebracht hat. "Zahlreiche

Fördermaßnahmen überlappen sich. Dieses Vorgehen nach dem Prinzip

'viel hilft viel' ist nicht zielführend und ordnungspolitisch falsch.

Die teure und ineffiziente Überregulierung gefährdet sowohl die

Wettbewerbsfähigkeit unserer global aufgestellten Unternehmen als

auch das Ziel einer klimaschonenden Energiepolitik. Die neue

Bundesregierung muss den Schalter in der Energiepolitik dringend auf

Wettbewerb umlegen", warnt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram

Brossardt.



Ohne eine Neuorientierung werden Kernziele der Energiewende

verfehlt. Statt wie geplant um bis zu 95 Prozent verringern sich die

CO2-Emissionen bis 2050 voraussichtlich nur um 61 Prozent. Der Anteil

erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch liegt 2050 nur bei

35 Prozent statt bei 60 Prozent. Die Verbesserung der

Energieeffizienz erfolgt ebenfalls nicht nach Plan: Die Steigerung

der Endenergieproduktivität, also die Relation zwischen Wertschöpfung

und Energieaufwand, liegt zum Ende des Betrachtungszeitraumes 15

Prozent unter dem Soll. "Allein bis 2025 verursacht die Energiewende

Zusatzkosten von mehr als 500 Milliarden Euro. Angesichts dieser

finanziellen Belastungen für unseren Wirtschaftsstandort und die

Privathaushalte sind diese Misserfolge schlicht nicht hinnehmbar",

kritisiert Brossardt.



Für eine konsistente, zielorientierte, effektive und effiziente

Energiepolitik nennt die Studie eine Reihe von Anforderungen. Dazu



zählt, die erneuerbare Stromerzeugung wettbewerblich und

technologieneutral auszurichten und parallel mit der notwendigen

Netzinfrastruktur auszubauen. Außerdem müssen die

energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen international angeglichen

und wettbewerbsverzerrende nationale Alleingänge vermieden werden.

"Das sind grundlegende Vorgaben für eine Neuorientierung der

Energiepolitik. Sie müssen von der neuen Bundesregierung rasch

angegangen und in einem energiewirtschaftlichen Gesamtkonzept

zusammengeführt werden. Nur so wird es gelingen, die

Versorgungssicherheit zu erhalten und die Kostenspirale bei den

Strompreisen umzukehren", betont der vbw Hauptgeschäftsführer.







Pressekontakt:

Dr. Markus Meyer,

089-551 78-361,

markus.meyer(at)ibw-bayern.de



Original-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 10:40 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538180Anzahl Zeichen: 3084Kontakt-Informationen:Stadt: München Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.