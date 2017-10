Medien und Unterhaltung

Neue Veranstaltung für PR-Profis und Juristen: Erster "Rechtskommunikations-Gipfel" am 17. November 2017 in Berlin / Rabatt für prmagazin-Abonnenten

(ots) - Die Litigation-PR-Agentur CONSILIUM

Rechtskommunikation und das prmagazin veranstalten am 17. November

2017 im Berliner Bahn-Tower den ersten "Rechtskommunikations-Gipfel".

Ein vergleichbares Event existierte in Deutschland bisher nicht.



Ob Litigation-PR im Kartellrecht, Rechtsberatung in der medialen

Krise, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen oder Kanzlei-PR:

Juristische Themen erfolgreich zu kommunizieren, ist eine

Herausforderung - für Unternehmenssprecher, Kanzlei-Kommunikatoren

und Anwälte. Der ganztägige "Rechtskommunikations-Gipfel" bringt alle

diese Player zusammen.



Zwölf erfahrene Rechtsexperten, Unternehmenskommunikatoren und

Journalisten zeigen, wie Litigation- und Kanzlei-PR in den Medien

funktionieren und schildern ihre Sicht, darunter Dr. Alexander

Gommlich (Chefjustiziar der Deutschen Bahn), Prof. Christian Schertz

(Rechtsanwalt für Presse- und Medienrecht), die Journalistin Karin

Matussek (Legal Affairs Correspondent for Germany bei Bloomberg News)

oder Rainer Ohler (Head of Group Communications bei Airbus). Beim

vorabendlichen Get-together sowie zwischen den Vorträgen und

Diskussionsrunden gibt es Gelegenheit zum Netzwerken.



prmagazin-Abonnenten erhalten 30 Prozent Rabatt auf die

Teilnahmegebühren.



Anmeldeschluss ist der 14. November 2017.



Detaillierte Informationen zum Programm und Anmeldung unter

www.rechtskommunikationsgipfel.de



Über CONSILIUM Rechtskommunikation



CONSILIUM Rechtskommunikation berät in Rechtsstreitigkeiten

befindliche Unternehmen bei PR-Strategien. Darüber hinaus

verantwortet die Agentur die Öffentlichkeitsarbeit von Kanzleien und

kommuniziert für Insolvenzverwalter in laufenden Verfahren. Gegründet

wurde das Unternehmen von Martin Wohlrabe. Der Rechtsanwalt ist unter

anderem Lehrbeauftragter für strategische Rechtskommunikation an der



Universität Freiburg. http://consilium.media



Über das prmagazin



Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die

Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert aktuelle

Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und

kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu

PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind

Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen,

Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin

erscheint im 48. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen.

www.prmagazin.de







