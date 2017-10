Handel

Insights-X als fester Messetermin etabliert (FOTO)

ID: 1538182

(ots) -

- 5.578 Fachbesucher aus 99 Ländern schätzen Angebotsvielfalt



- Große Internationalität unterstreicht wachsende Bedeutung



Sympathisch, persönlich, individuell - so hat sich die Insights-X

vom 5. bis zum 8. Oktober 2017 in Nürnberg präsentiert und ist ihrem

Konzept absolut gerecht geworden. Den Beleg dafür erbringen 5.578

(2016: 5.087) Fachbesucher aus 99 (2016: 87) Ländern. Die Händler und

Einkäufer trotzten dem Orkan über Deutschland und belebten das

Messezentrum, was einem Wachstum von 10 Prozent im Vorjahresvergleich

entspricht. Ihnen präsentierten 305 (2016: 268) Aussteller aus 41

(2016: 32) Ländern ihre Produktvielfalt aus den Bereichen Büro,

Schule und Hobby. Großen Anklang fand auch die InsightsArena mit

kreativen Mitmach-Aktionen und neuer Partner-Lounge.



Seit ihrer Premiere 2015 ist die junge PBS-Expo auf Wachstumskurs.

Sie verzeichnet in diesem Jahr einen besonders hohen Anstieg aus dem

gesamten Ausland - auf Ausstellerseite liegt der Anteil bei 56

Prozent, bei den Besuchern über 48 Prozent. "Wir freuen uns sehr über

den großen internationalen Zuspruch, der unsere Erwartungen

übertroffen hat", sagt Messechef Ernst Kick. Den Branchenteilnehmern

stand eine Fläche von 25.000 m² zur Verfügung. Sechs Produktgruppen

bildeten in den Hallen 1, 2 und 3 den hohen Innovationsgrad auf der

Insights-X ab: Schreibgeräte und Zubehör, Papier und Registratur,

Rund um den Schreibtisch, Künstlerisch und Kreativ, Taschen und

Accessoires sowie Papeterie und Schenken. Die meisten Händler und

Einkäufer gehören den Fachrichtungen Papier- und Schreibwarenhandel

sowie Schulbedarfshandel an. 87 Prozent von ihnen sind für

Einkaufsentscheidungen ausschlaggebend oder mitentscheidend. Ebenso

hoch ist die Bereitschaft, erneut zur PBS-Expo nach Nürnberg zu

reisen, um in entspannter Atmosphäre Trends und Neuheiten zu



entdecken und zu ordern.



"Das positive Feedback und das tolle Ergebnis der Insights-X

belegen, dass unser maßgeschneidertes Konzept von allen

Branchenteilnehmern gut angenommen wird. Sie bestärken uns darin,

weiterhin auf eine qualitativ hochwertige Ausrichtung mit

persönlicher Note zu setzen", resümiert Ernst Kick.



Die nächste Insights-X findet von Donnerstag, den 4. Oktober, bis

zum Samstag, den 6. Oktober 2018 statt.



Informationen zur Insights-X 2017

Pressemappe: www.insights-x.com/presseinformationen

Fotomaterial: www.insights-x.com/media

Newsroom der Spielwarenmesse eG: www.spielwarenmesse-eg.de/newsroom







Pressekontakt:

Scarlett Wisotzki, Press Officer, Spielwarenmesse eG

Tel.: +49 911 99813-33

Email: s.wisotzki(at)spielwarenmesse.de



Bitte lassen Sie uns nach Veröffentlichung ein Belegexemplar

zukommen.



Original-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Spielwarenmesse eG insights-x2017-ch1904.jpg insights-x2017-ch1205.jpg

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 10:39 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538182Anzahl Zeichen: 3142Kontakt-Informationen:Stadt: Nürnberg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.