Wirtschaft (allg.)

Stahlschnitt der HANSEATIC inspiration: Hapag-Lloyd Cruises feiert Baubeginn des zweiten Expeditionsschiffes (FOTO)

ID: 1538184

(ots) -

- Stahlschnitt des zweiten Neubaus am 05. Oktober 2017 erfolgt

- Taufe der HANSEATIC inspiration im Oktober 2019

- Neubau unterstreicht Wachstumsstrategie der TUI AG im Bereich

Kreuzfahrt



Mit dem Stahlschnitt am 5. Oktober 2017 hat der Bau des zweiten

Expeditionsschiffes von Hapag-Lloyd Cruises begonnen. Karl J. Pojer,

Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises, gab in der

VARD Werft im rumänischen Tulcea das offizielle Startzeichen zum

Bauprozess. Die beiden für 2019 geplanten Expeditionsschiffe sind

eine Investition der TUI Group für ihre Hamburger

Tochtergesellschaft. Bei seiner Wachstumsstrategie setzt der weltweit

führende Touristikkonzern verstärkt auf eigene Hotels und

Kreuzfahrtschiffe. Mit den Expeditionsneubauten HANSEATIC nature und

HANSEATIC inspiration erweitert Hapag-Lloyd Cruises seine Flotte und

baut seine Vorreiterrolle im Expeditionssegment weiter aus.



Im Rahmen der offiziellen Zeremonie in Tulcea übergab Tudorel

Topa, Senior Vice President / Yard Director General Department VARD,

der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises symbolisch eine

stählerne Schiffssilhouette der HANSEATIC inspiration.



Karl Pojer: "Die Nachfrage für Expeditionskreuzfahrten ist drei

Mal so hoch wie das Angebot und mit unseren beiden

Expeditions-Neubauten stellen wir uns ideal für die Zukunft auf.

Hapag-Lloyd Cruises unterstreicht damit die Wachstumsstrategie der

TUI Group im Bereich Kreuzfahrten."



Den Auftrag für die beiden Expeditionsschiffe, die im

Fünf-Sterne-Segment positioniert werden, erhielt die norwegische VARD

Group, ein Beteiligungsunternehmen der italienischen

Fincantieri-Werft. Am rumänischen Standort in Tulcea erfolgt der Bau

des Schiffskörpers, bevor dieser dann in die VARD Langsten Werft in

Norwegen überführt wird, wo der Innenausbau stattfindet. HANSEATIC



nature und HANSEATIC inspiration werden mit moderner Technik und

Umwelttechnik ausgestattet und bieten Platz für je maximal 230, bzw.

bei Antarktisreisen 199 Gäste. Mit der höchsten Eisklasse für

Passagierschiffe PC6 werden sie in den polaren Regionen Arktis und

Antarktis, aber auch in Warmwasser-Destinationen wie dem Amazonas und

der Südsee eingesetzt. Die bordeigenen Zodiacs, teilweise mit

umweltfreundlichem Elektroantrieb, machen Anlandungen in

Expeditionsgebieten ohne Häfen möglich, für wassersportliche

Aktivitäten gibt es eine Marina.



Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -

Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter

www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter

http://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter

www.hl-cruises.de/blog







Pressekontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse(at)hl-cruises.com



Original-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Hapag-Lloyd Cruises stahlschnitt-ins-1-pabu0372.jpg stahlschnitt-ins-2-pabu02

Bereitgestellt von: otsDatum: 09.10.2017 - 10:35 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538184Anzahl Zeichen: 3239Kontakt-Informationen:Stadt: Hamburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.