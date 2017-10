Urlaub & Reisen

PRIORI Reisen: Madagaskar Pest Hotline aufgeschaltet

ID: 1538185

(firmenpresse) - Die auf Madagaskar spezialisierte Reiseagentur PRIORI hat mit sofortiger Wirkung eine Hotline eingerichtet, die Infos zum Stand der Pestvorfälle in Madagaskar erteilt. Unter der Telefonnummer +41 61 332 19 27 geben die Mitarbeiter des Madagaskarhauses in Basel Auskunft über die aktuelle Situation. 'Dank unserer Präsenz vor Ort sind wir sehr genau informiert über den aktuellen Stand der Seuchenausbreitung. Verunsicherte Reisende erhalten von uns Auskunft. Kostenlos. Doch wir sind keine Ärzte und können keine medizinischen Auskünfte erteilen', sagt Franz Stadelmann, Chef und Gründer der PRIORI.



Derzeit macht ein erneuter Ausbruch der Pest weltweit Schlagzeilen. In Madagaskar gibt es fast jedes Jahr Pestvorfälle. Dieses Jahr früher als sonst, gewöhnlich kommt es zu Pesterkrankungen im Verlauf der Regenzeit. Die mangelnde Informationspolitik der Regierung sowie die sozialen Medien haben bereits zu wirren Gerüchten geführt.



Die in Antananarivo beheimatete Reiseagentur PRIORI organisiert seit 1994 Touren aller Art in ganz Madagaskar. Dabei stützt sich PRIORI auf ein solides Netzwerk an eigenen Kontakten. Seit 2010 ist PRIORI mit dem Madagaskarhaus in Basel präsent und dank Internet im stetigen Austausch mit dem Hauptbüro in Antananarivo.



'Natürlich mache ich mir auch Sorgen um meine Mitarbeiterinnen und Kollegen', gibt Franz Stadelmann zu. 'Ein Arzt hat unser Team intensiv aufgeklärt und Verhaltensmassnahmen erläutert. Auch im Eigeninteresse halten wir uns bei jeder Katastrophe intensiv auf dem Laufenden.' So hat PRIORI in früheren Jahren bereits Hotlines nach Naturkatastrophen wie Zyklonen unterhalten. 'Wir machen das jeweils aus Eigeninitiative heraus und dies absolut kostenfrei für alle Anrufer.'



Madagaskar Pest Hotline: +41 61 332 19 27; Anrufe aus der Schweiz 061 332 19 27





PRIORI organsiert seit 1994 individuelle Reisen und Projekte in Madagaskar - immer mit ausführlicher Beratung und direkten, langjährigen Kontakten vor Ort. Wir sind von Anfang an mit Mitarbeitern vor Ort in Antananarivo und organisieren jede Reise in enger Absprache mit den Reisenden.





Holeestrasse 3, 4054 Basel





Weitere Pressemitteilungen von PRIORI Reisen

Bereitgestellt von: ConnektarDatum: 09.10.2017 - 11:20 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538185Anzahl Zeichen: 2026Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Franz StadelmannStadt: Basel Telefon: 0041 61 332 19 27Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.