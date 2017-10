Vermischtes

Zur Buchmesse: Buchhandel bestellt direkt bei Amazon

ID: 1538230

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Ab sofort kann der Buchhandel unsere Titel direkt bei Amazon zu Buchhandelskonditionen bestellen. Einfach unseren Gutscheincode ?PODPSTMNEW? eingeben und der Buchhandelsrabatt wird direkt beim Kauf abgezogen.







Damit sind bis Ende 2017 folgende Titel für den Buchhandel direkt bei Amazon bestellbar:







DATEV Schnittstellen https://www.amazon.de/DATEV-Schnittstellen-Joerg-Merk-JM/dp/3945827086/ref=pd_cp_14_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=FKBJP2T00G60PPP9B2GB







Lexware 2017 buchhalter pro: https://www.amazon.de/Lexware-2017-buchhalter-pro-premium/dp/3945827353/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507367385&sr=1-1&keywords=J%C3%B6rg+Merk+2017







Lexware 2017 warenwirtschaft pro https://www.amazon.de/Lexware-2017-warenwirtschaft-pro-premium/dp/394582737X/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3M7NMD4CGDFK3VZ9N5WX







Lexware 2017 lohn + gehalt pro https://www.amazon.de/Lexware-2017-lohn-gehalt-premium/dp/3945827396/ref=pd_bxgy_14_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=XKPER7JJ4ZCMW9GPQX0N







Schufa ? Fluch oder Segen https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Schufa+fluch+oder+Segen









Sage New Classic 2015 Finanzbuchhaltung https://www.amazon.de/Sage-New-Classic-2015-Finanzbuchhaltung/dp/3945827108/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507367737&sr=1-1&keywords=Sage+New+Classic+2015







Sage New Classic 2015 Warenwirtschaft ? Verkauf https://www.amazon.de/Sage-New-Classic-2015-Warenwirtschaft/dp/3945827124/ref=pd_bxgy_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SHBJ8X944AB2WH61M54X







Sage New Classic 2015 Warenwirtschaft ? Einkauf https://www.amazon.de/Sage-New-Classic-2015-Warenwirtschaft/dp/3945827140/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=29EBP8GN237QJXYD9Z7A







Jörg Merk











Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im New Earth Publishing







Shortlink zu dieser Pressemitteilung:



http://shortpr.com/ay9dpi







Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:



http://www.themenportal.de/vermischtes/zur-buchmesse-buchhandel-bestellt-direkt-bei-amazon-54241

New Earth Publishing erstellt Schulungsunterlagen: http://www.schulbuch.website/ für kaufmännische Software und bietet Schulung, Consulting und Unternehmensberatung an. Unsere Schulungsunterlagen sind aus Sicht eines Anwenders erstellt und vermitteln mit praxisnahen Beispielen den roten Faden für das jeweilige Programm. Auf Wunscherstellen wir für Sie individuelle Schulungsunterlagen mit Ihrem Branding.

New Earth Publishing

Jörg Merk

Allacher Str. 1

85757 Karlsfeld

jm(at)newearthpublishing.de

-

http://shortpr.com/ay9dpi



Weitere Pressemitteilungen von New Earth Publishing

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 09.10.2017 - 12:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538230Anzahl Zeichen: 4486Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Jörg MerkStadt: Karlsfeld Telefon: -Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.