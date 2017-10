ecx.io unterstützt lokalen Handel mit Onlinelösung

(firmenpresse) - Agathenburg, 09.10.2017. ecx.io - an IBM Company unterstützt ihre Kunden bei der Verknüpfung von Online- und Offlinehandel. In Kooperation mit der JAB JOSEF ANSTOETZ KG, einem Verlag für Vorhänge und Gardinen, wurde ein neues Konzept entwickelt: ein Online-Konfigurator mit dem Ziel, Online-Shopper zu erreichen und parallel den stationären Handel stärker zu fördern. Der Online-Konfigurator spielt auf www.jab.de bereits erste Erfolge aus. Die Webseite zählt monatlich rund 50.000 Besucher.







Mit bedienungsfreundlichen Tools und wenigen Klicks lassen sich auf www.jab.de online individuelle Wunschdekorationen schnell und einfach konfigurieren. An prominenter Stelle wird die Aufmerksamkeit der Seitenbesucher gezielt auf die Vorteile des lokalen Fachhandels und der damit verbundenen Beratungsleistung gelenkt. Das große Ziel ist das Zusammenspiel von Online-Shop und lokalen Fachhändlern. Hat der Kunde erst einmal online seinen Traumvorhang konfiguriert, so können sich lokale Einrichtungsexperten durch fachkundige Beratung profilieren und das eine oder andere Zusatzgeschäft sichern.







Lässt der Kunde sich nicht von einem Besuch im lokalen Fachgeschäft überzeugen, kann er ganz unkompliziert online bestellen. Voraussetzung für einen erfolgreichen Bestellvorgang ist allerdings, dass im Vorfeld ein lokaler Handelspartner von www.jab.de ausgewählt wird, über den die Bestellung in der Folge abgewickelt werden kann.







Der Leistungsumfang des Online-Konfigurators beinhaltet darüber hinaus eine personalisierte Microsite. Fachhändlern dient sie als digitale Visitenkarte. Bei der Entwicklung des Tools wurde selbstverständlich berücksichtigt, dass Nutzer zunehmend mobil im Internet surfen, sodass Konfigurator und Microsite responsiv gestaltet und suchmaschinenoptimiert sind.









AGBs sowie Impressum richten sich nach den Bestimmungen des Onlinehandels, sodass eine rechtliche Absicherung für die erfolgreiche Teilnahme am E-Commerce garantiert ist.



Kurzum: Der Online-Konfigurator ermöglicht Händlern den optimalen Einstieg in den Bereich des E-Commerce. Kunden profitieren davon überall und rund um die Uhr online bestellen zu können - egal auf welchem Endgerät.

ecx.io ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas - und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varadin, Wels und Wien lösen über 300 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating digital success. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen - mit der Power integrativer Lösungen.

ecx.io germany GmbH

Judith Rehage

Plange Mühle 1

40221 Düsseldorf

judith.rehage(at)ecx.io

+49 211 417 432 66

www.ecx.io



