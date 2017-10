Marketing & Werbung

WRO und Straßburg gemeinsam auf der Expo Real

ID: 1538247

(PresseBox) - Bereits zum achten Mal präsentierte sich die Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) gemeinsam mit der Eurometropole Straßburg und dem Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau vom 4. bis 6. Oktober auf der Expo Real in München. Zahlreiche Unternehmen aus der Immobilienbranche waren als Mitaussteller dabei.



?Auf der Expo Real Präsenz zu zeigen, bedeutet, in der Welt wahrgenommen zu werden?, begrüßte Bürgermeister Thorsten Erny, Aufsichtsratsvorsitzender der WRO, die Aussteller und Standbesucher am vergangenen Mittwoch. Unter dem Motto ?The most European Economic Region? wirbt die Wirtschaftsregion Ortenau gemeinsam mit Straßburg für den Eurodistrikt als Investitionsstandort. Die Expo Real ist mit etwa 1.800 Ausstellern die größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa. Die Ortenau, die industriestärkste Region am Oberrhein, und die Europahauptstadt Straßburg traten erneut gemeinsam auf, um den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum auf dieser führenden Gewerbeimmobilienmesse zu präsentieren.



Investoren, Projektpartner und Kommunen traten auf der Expo Real im Schulterschluss auf: Vertreten waren die Betreibergesellschaft Industriepark Willstätt, die Grossmann Group, die OFB Projektentwicklung, der Kinzigpark Gengenbach und der Airport & Businesspark Raum Lahr. Die Mitaussteller präsentierten in München ihre aktuellen Projekte. Dazu gehören die Vermarktung der ehemaligen BASF-Produktionsstätte im Industriepark Willstätt, die Sanierung und Vermarktung von Immobilien durch die Grossmann Group und die Entwicklung des Einkaufs- und Wohnquartiers ?Rée Carré? in Offenburg durch die OFB Projektentwicklung. Der Airport & Businesspark Raum Lahr präsentierte das ?startkLahr?-Areal in Lahr, das mit 600 Hektar Gesamtfläche größte Gewerbe- und Industriegebiet Baden-Württembergs.



In diesem Jahr war das Teilnehmerfeld der Gesellschafter an der eintägigen Delegationsreise zur Expo Real besonders groß. WRO-Geschäftsführer Dominik Fehringer freute sich über das große Interesse der Kommunen: ?Die Ortenau ist 2017 mit der bisher größten Delegation von WRO-Gesellschaftern auf der weltgrößten Messe für Investitionen und Immobilien vertreten. Das stärkt unserem Auftritt den Rücken und sorgt für große Aufmerksamkeit bei Projektentwicklern und Investoren?, so Fehringer.





Der amtierende Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau, Landrat Frank Scherer, betonte, dass sich der gemeinsame Messeauftritt in den vergangenen Jahren bewährt habe. ?Es gibt keine ?europäischerere? Region als der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau?, so Scherer. ?Wir sind ein gemeinsamer Wirtschaftsstandort und haben einen gemeinsamen Arbeitsmarkt. Wir sind keine Konkurrenten, sondern kooperieren da, wo wir miteinander stärker sind?, freut sich Scherer über die bereits etablierte Zusammenarbeit. ?Der gemeinsame Messeauftritt und die zahlreichen gemeinsamen Projekte, wie zum Beispiel die grenzüberschreitende Tram, ist ein großer Erfolg für unsere Region?, bestätigt Robert Hermann, Präsident der Eurométropole Strasbourg. ?Sie zeigen ganz deutlich den Glauben an Europa und sind ein Zeichen für unsere Freundschaft und für unser Vertrauen.?





Weitere Pressemitteilungen von WRO GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 09.10.2017 - 12:02 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538247Anzahl Zeichen: 3213Kontakt-Informationen:Stadt: Offenburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.