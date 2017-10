Finanzwesen

Bonpago meldet erfolgreiche Zertifizierung gemäß ISO 9001

(firmenpresse) - Dieses Qualitätsmanagement wird nun auch sichtbar und für die Öffentlichkeit transparent gemacht. Dafür hat sich das Frankfurter Beratungshaus für Financial Supply Chain Management (FSCM) von der Dekra gemäß der ISO 9001:2015 zertifizieren lassen. Die inhaltliche Begleitung im Unternehmen übernahm Niels Conzen, COO und Head of Banking bei Bonpago.



Mit einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem gemäß dem internationalen Standard ISO 9001:2015 kann Bonpago belegen, dass die eigenen Potenziale im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses weiterentwickelt werden und die Kundenzufriedenheit dafür das „Maß der Dinge“ bildet. Dafür musste das Unternehmen gegenüber den Prüfern beweisen, dass die Abläufe im Unternehmen gemäß dokumentierter Vorlagen geplant und umgesetzt werden.











Bonpago GmbH

Die Bonpago GmbH, gegründet 2000 von Dr. Donovan Pfaff, ist eines der führenden Beratungshäuser für Financial Supply Chain Management (FSCM) in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main begleitet seither zahlreiche Kunden bei der Optimierung von Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen. Bonpago, entstanden als Spin-off aus dem Lehrstuhl für Electronic Commerce und dem E-Finance Lab der Goethe-Universität in Frankfurt, unterhält intensive Kontakte zur Wissenschaft und verknüpft einen wissenschaftlichen Ansatz mit praktischer Intelligenz für innovative und flexible Geschäftsabläufe mit hoher Akzeptanz. Zu den Kunden zählen die öffentliche Verwaltung sowie Konzerne und der Mittelstand, insbesondere Versorgungsunternehmen und Finanzdienstleister. Das Beratungsprogramm zur E-Rechnung ist modular aufgebaut, sodass die Unterstützung gezielt und effizient erfolgen kann.



