Bau & Immobilien

Hessischer Werkzeughersteller fertigt Produkte als individuell gestaltbare Toolbox

ID: 1538258

Die individuell bedruckte Werkzeugbox - das ideale Geschenk. Die individuell bedruckte Werkzeugbox - das ideale Geschenk.

(firmenpresse) - Neustadt (Hessen), 26.September 2017 +++ Für Heim- und Handwerker hat die Felo Werkzeugfabrik aus Hessen, ein besonderes Angebot: Auf www.deinetoolbox.de können sie ihre individuelle Werkzeugbox entwerfen und direkt bestellen. Ob Design, Farbe oder Cover-Bild - die Optik der Toolbox lässt sich online umfassend personalisieren. Auch das Innenleben der Box und das Werkzeug sind dann in der Wunschfarbe gefertigt. Beim Inhalt handelt es sich um ein Zoll-Werkzeug-Set mit insgesamt 36 Teilen, bestehend aus Ratsche, Bits und Steckschlüsseleinsätzen in verschiedenen Größen sowie einem Kardangelenk und zwei Verlängerungen. Zusätzlich profitieren sie von einem kostenfreien Versand innerhalb Deutschlands, kurzen Lieferzeiten und einer 15-jährigen Garantie.







Ein kreatives Geschenk für zahlreiche Anlässe



Für den Entwurf der persönlichen Werkzeugbox bedarf es nur weniger Klicks: Be.Beyond, der Hersteller der Web-to-Print-Lösung Lead-Print, erstellte einen Online-Shop für Felo, in dem ein Toolbox-Creator es ermöglicht, das gewünschte Bild hochzuladen sowie Design und Farbe auszuwählen - und schon liegt die individuelle Toolbox im Warenkorb. "Bei der Gestaltung der Werkzeugbox sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt", sagt Jennifer Rampe, Leitung Marketing bei Felo. Sie eigne sich für viele Gelegenheiten, ob nun als privates Geschenk, Kundenpräsent oder für einen Messeauftritt. "Die Felo Toolbox ist ein ideales Männergeschenk, das auch die handwerklich begabte Frau überzeugt", ergänzt Rampe.







Qualitatives Werkzeug für Profis



Mit der robusten, spritzwassergeschützten Felo-Werkzeugbox haben Handwerker immer genau das Werkzeug griffbereit, was sie benötigen. Vor allem die Ratsche mit dem von Felo entwickelten, patentierten Ergonic-Griff ist dabei hervorzuheben: Ergonic ist ein Griff aus einem elastischem Kunststoff-Polster, der sich der Anwenderhand ideal anpasst. "Für den Handwerker bedeutet das weniger Kraftaufwand, mehr Feingefühl und höhere Drehmomente", erklärt Rampe über den leistungsstarken Schraubendreher. Für Tüftler, die lieber mit einem Akkuschrauber arbeiten, liegen dem praxisorientierten Set zwei Adapter bei, durch die man die Hochleistungsstahl-Bits und Steckschlüsseleinsätze auch an einem Akkuschrauber verwenden kann.

60 Jahre Felo. Ein Jubiläum auf das unsere Mitarbeiter und Kunden stolz sind! Die Felo-Werkzeugfabrik wurde 1950 in Neustadt (Hessen) gegründet. Aus den bescheidenen Anfängen mit zwei Angestellten wuchs innerhalb von 60 Jahren durch Innovationskraft,

Qualitätsbewusstsein und Begeisterung einer der weltweit führenden Hersteller von Schraubendrehern und Bits. Heute arbeiten 200 Mitarbeiter für Felo.

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

jung(at)team-digital.de

06641-9116511

https://www.team-digital.de



Weitere Pressemitteilungen von Felo-Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 09.10.2017 - 12:25 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538258Anzahl Zeichen: 2470Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Jennifer RampeStadt: Neustadt Telefon: 06692 880Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.