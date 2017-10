Kunst und Kultur

Kulturradio Hörbuch Lounge: "Das Glück des Zauberers" - ein Gespräch mit dem Autor Sten Nadolny und dem Sprecher Otto Mellies



Do 26.10.2017, 20.00 Uhr, Hotel Orania

(ots) - In der Kulturradio Hörbuch Lounge treffen am 26.

Oktober, um 20.00 Uhr, Autor und Sprecher erstmals aufeinander. In

Sten Nadolnys neuem Roman "Das Glück des Zauberers" schreibt der alte

Magier Pahroc seiner Enkelin Briefe - seine Erinnerungen sind

gleichzeitig ein Panorama des 20. Jahrhunderts.



Text trifft Ton



Für die Kulturradio-Lesung hat der Schauspieler Otto Mellies

Nadolnys Roman seine Stimme gegeben. In der Kulturradio Hörbuch

Lounge begegnen sich Schriftsteller Sten Nadolnys und Sprecher Otto

Mellies: ein Abend über Text und Ton, Sprache und Sprechen,

Komposition und Interpretation.



Moderation: Anja Herzog



Musikalische Begleitung am Flügel: Maria Baptist



Veranstaltungsort: Hotel Orania, Oranienplatz 17, 10999 Berlin

Lounge im 5. Stock Beginn 20.00 Uhr, die Bar öffnet bereits um 19.00

Uhr.



Anmeldung unter: aktion(at)kulturradio.de. Der Eintritt ist frei.



LESUNG:



Die Kulturradio-Lesung "Das Glück des Zauberers", unter der Regie

von Clarisse Cossais, läuft in 24 Folgen vom 16.10. bis zum 17.11.,

jeweils wochentags um 14.30 Uhr und um 23.04 Uhr im Kulturradio vom

rbb.



HÖRBUCH:



Sten Nadolny "Das Glück des Zauberers", ungekürzte Lesung mit Otto

Mellies, Gerd Grasse, Frauke Poolman, Hörbuch Hamburg 2017, 8 CDs,

630 Minuten Laufzeit, 19,95 Euro.



BUCH:



Sten Nadolny " Das Glück des Zauberers", Piper Verlag 2017, 320

Seiten, 22 Euro.



Weitere Informationen finden Sie hier (Leseprobe verfügbar): https

://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/veranstal

tungen/2017/kulturradio-hoerbuch-lounge---das-glueck-des-zauberers--.

html







