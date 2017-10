RED EAGLE wird Distributor von sayTEC

ID: 1538265

(PresseBox) - .



Die RED EAGLE IT Distribution GmbH vertreibt die Produkte von sayTEC in Deutschland, Österreich und der Schweiz



Reseller können damit auch komplexe und beratungsintensive Projekte im Bereich IT-Sicherheit kompetent durchführen



Produktpalette umfasst sayFUSE für die Datenverfügbarkeit und sayTRUST für die sichere Kommunikation



Die sayTEC AG und die RED EAGLE IT Distribution GmbH haben einen Distributionsvertrag geschlossen. Damit erweitert der deutsche Hersteller von hochsicheren Storage-, Remote Access-, Backup-, und Serverlösungen seinen Vertriebsweg in Deutschland, Österreich und der Schweiz um einen auf IT-Security spezialisierten Value Added Distributor. Wiederverkäufer können ihren Kunden auf diese Weise die hochsicheren Lösungen von sayTEC anbieten und erhalten direkte Unterstützung durch die Experten von RED EAGLE. Angeboten wird ein leistungsstarkes Paket für Pre- und Postsales. Ein Team aus Sicherheitsexperten unterstützt und berät die Reseller und hat dabei auch direkten Kontakt zur sayTEC Entwicklung. Interessierte Reseller können sich bei RED EAGLE über die Lösungen informieren, um ihren Kunden ein Komplettpaket an Datensicherungs- und Zugriffslösungen anbieten zu können.



Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb der sayTEC Lösungen sayFUSE und sayTRUST. Die sayFUSE-Familie enthält neben sayFUSE Backup auch sayFUSE VM Backup, zusätzlich mit Server-Virtualisierung und Virtualisierungs- und Dedup-Storage. Unternehmen und Organisationen erhalten damit eine komplette Lösung für die Datenverfügbarkeit. Die sayTRUST Access-Lösung ermöglicht durch ihr ineinandergreifendes 8-stufiges Sicherheitskonzept sowie ihre Virtual Private Tunneling-Technologie (Biometrie, PIN, Zertifikat, VPT, PFS (Diffie-Hellman-Kommunikationsschlüssel) den höchsten Schutz für den Zugriff auf Unternehmensdaten sowohl von intern, als auch von extern. Neben dem sicheren Datenzugriff lässt sich mit sayTRUST auch gesicherte Sprach-, Video- und Chat-Kommunikation im eigenen Netzwerk realisieren.





?Durch den Distributionsvertrag mit der RED EAGLE IT Distribution GmbH erweitern wir unser Angebot für Reseller, unsere Produkte direkt bei einem erfahrenen und auf IT-Security spezialisierten Value Added IT-Distributor zu beziehen?, sagt Yakup Saygin, Vorstand und Gründer der sayTEC AG. ?Somit können wir unsere Produkte zusätzlich mit den nötigen professionellen IT-Dienstleistungen sowie IT-Service- und Supportangeboten für Wiederverkäufer anbieten.?



Über RED EAGLE



RED EAGLE IT Distribution GmbH bietet als herstellerunabhängiger Value Added IT Distributor neben dem reinen Produktvertrieb von IT Security- und Netzwerkkomponenten und OEM Transceivern auch professionelle IT Dienstleistungen und umfangreiche IT Service- und Supportangebote. www.redeagle-it.de



Die Münchner sayTEC AG entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige Remote Access-, Backup, Storage- und Serverlösungen Unternehmen die Sicherheitsherausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gerecht werden wollen und die Komplexität wie auch die Kosten reduzieren wollen. Die All-in-One Produkte unterstützen unter anderem Virtualisierung sowie Clustering und dienen der Daten,- Ausfall- und Zugriffssicherheit. Der Vertrieb der Produkte erfolgt ausschließlich über zertifizierte Systemhäuser und Distributoren, die sayTEC auf Wunsch im Projektgeschäft, bei der Planung und bei der Installation unterstützt. Flexible Service- und Wartungsmodelle für alle Produkte sichern den Partnern langfristig zufriedene Kunden.



Dabei legt sayTEC Wert auf kurze Kommunikationswege und schnelle Umsetzung individueller Kundenanfragen. Produktentwicklung und Herstellung erfolgen deshalb zum großen Teil in Deutschland. Zudem sind die Produkte auf eine langjährige Lebensdauer und den geringstmöglichen Energieverbrauch ausgelegt. Darüber hinaus überzeugen die Produkte von sayTEC durch sehr hohe Sicherheit, bei einfacher und flexibler Handhabung.



Weitere Informationen unter www.sayTEC.eu





Die Münchner sayTEC AG entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige Remote Access-, Backup, Storage- und Serverlösungen Unternehmen die Sicherheitsherausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gerecht werden wollen und die Komplexität wie auch die Kosten reduzieren wollen. Die All-in-One Produkteunterstützen unter anderem Virtualisierung sowie Clustering und dienen der Daten,- Ausfall- und Zugriffssicherheit. Der Vertrieb der Produkte erfolgt ausschließlich über zertifizierte Systemhäuser und Distributoren, die sayTEC auf Wunsch im Projektgeschäft, bei der Planung und bei der Installation unterstützt. Flexible Service- und Wartungsmodelle für alle Produkte sichern den Partnern langfristig zufriedene Kunden.Dabei legt sayTEC Wert auf kurze Kommunikationswege und schnelle Umsetzung individueller Kundenanfragen. Produktentwicklung und Herstellung erfolgen deshalb zum großen Teil in Deutschland. Zudem sind die Produkte auf eine langjährige Lebensdauer und den geringstmöglichen Energieverbrauch ausgelegt. Darüber hinaus überzeugen die Produkte von sayTEC durch sehr hohe Sicherheit, bei einfacher und flexibler Handhabung.Weitere Informationen unter www.sayTEC.eu

Weitere Pressemitteilungen von sayTEC AG

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 09.10.2017 - 12:21 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538265Anzahl Zeichen: 4380Kontakt-Informationen:Stadt: München Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.