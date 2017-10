Handel

Asterix in Italien - Das Cover ist da! (FOTO)

Zwei Jahre nach dem "Papyrus des Cäsar" ist es endlich soweit!!!

In allen gut sortierten Buchläden in Gallien und mehr als 25 weiteren

Ländern weltweit stehen Asterix und Obelix ab dem 19. Oktober in den

Startlöchern für ihr nächstes Abenteuer.



Das neue Asterix-Album ist die Neuerscheinung des Jahres! Es

hagelt Backpfeifen und blaue Augen, und alle Fans der unnachahmlichen

Mischung aus fantastischem Abenteuer, urkomischen Wortspielereien und

historischen Fakten kommen voll auf ihre Kosten.



Asterix in Italien ist das dritte Album des Autorenduos Jean-Yves

Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) und ist, wie auch die

beiden vorigen, unter der Schirmherrschaft von Albert Uderzo

entstanden. Uderzo und der inzwischen verstorbene René Goscinny sind

die Schöpfer der weltweit erfolgreichsten Comicreihe: Seit dem ersten

Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden über 370

Millionen Alben verkauft.



