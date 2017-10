Innovative Baulösungen zum Durchblättern

Bau & Immobilien

(firmenpresse) - Nachschlagewerk, Beratungstool und Inspirationsquelle in einem: Reuss-Seifert stellt seinen neuen Produktkatalog für die Baubranche vor. Auf über 170 Seiten erhalten Architekten, Ingenieure, Bauleiter, Händler und Fertigteilwerke einen umfassenden Überblick über die Produktwelt und alle Dienstleistungen von Reuss-Seifert.



„Den neuen Katalog haben wir nach den Bedürfnissen unserer Kunden gegliedert. Fragen, mit denen Anwender sich regelmäßig an uns wenden, wurden dabei berücksichtigt“, so Rüdiger Gniesmer, Geschäftsführer von Reuss-Seifert.

Komplett neu entstanden sind etwa die Übersichtsseiten, wie zum Beispiel zu den Produktsegmenten. Sie unterstreichen den besonderen Servicecharakter des Katalogs. Die jeweiligen Topprodukte werden hier mit Anwendungsbeispielen ausführlich vorgestellt. Das moderne Layout unterstützt die gute Lesbarkeit: Großformatige Fotoaufnahmen, die unter anderem Reuss-Seifert Produkte im „Einsatz“ zeigen, geben einen Einblick in den Baustellenalltag und machen Lust aufs Durchblättern.



Noch übersichtlicher und informativer

„Damit unsere Kunden schnell, überall und jederzeit Details zu unseren Produkten einsehen können, ist der Katalog auch als interaktives E-Paper erhältlich“, erklärt Gniesmer. Über den Webauftritt von Reuss-Seifert erhält der Nutzer weitere nützliche Informationen zu jedem Produkt. Datenblätter, Einbauhilfen, Technische Merkblätter und vieles mehr sind auf Knopfdruck abrufbar. Das erleichtert das Arbeiten und Planen mit den Reuss-Seifert Baulösungen.

Über Reuss-Seifert

Reuss-Seifert ist einer der führenden Hersteller von Abstandhaltern, Abdichtungs-, Befestigungs-, Bewehrungs- und Schalungstechnik in Europa. Höchstleistung und Zuverlässigkeit sind unser Qualitätsanspruch – von der Entwicklung neuer Technologien, über die Produktion und Vermarktung unserer Produkte, bis hin zur Kundenberatung, Schulung und technischen Unterstützung vor Ort: Qualität von Reuss-Seifert – just perfect.

Kontakt:

Reuss-Seifert GmbH

Wuppertaler Straße 77

45549 Sprockhövel

Tel. 02324 9046-0

Fax 02324 9046-112

info(at)reuss-seifert.de

www.reuss-seifert.de



Presseteam Reuss-Seifert:

c/o Dülberg & Brendel GmbH

Am Wehrhahn 18

40211 Düsseldorf

Tel. 0211 640080

Fax 0211 64008-23

hallo(at)duelberg.com

www.duelberg.com

