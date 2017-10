Bau & Immobilien

Neuer Bereichsleiter Marketing bei Velux

(firmenpresse) - Hamburg, Oktober 2017. Klaus Gollwitzer übernimmt ab Oktober die Bereichsleitung Marketing der Velux Deutschland GmbH. In dieser Position berichtet er direkt an Dr. Sebastian Dresse, Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann studierte Gollwitzer Marketing und Wirtschaftsinformatik an der "Hochschule Hof - University of Applied Science". Der 40jährige Familienvater von zwei Kindern kommt von der REHAU AG + Co. Bei dem führenden Verarbeiter für Kunststoffe & Polymer-Lösungen mit Sitz im oberfränkischen Rehau war er zuletzt als Head of Marketing Communications & Corporate Communications tätig. "Wir freuen uns, dass wir mit Klaus Gollwitzer einen Branchenkenner und Marketingexperten gefunden haben", so Dr. Sebastian Dresse. "Gemeinsam mit ihm wollen wir unser Wachstum vorantreiben und unsere Marktführerschaft weiter ausbauen."

Über die VELUX Deutschland GmbH

Die VELUX Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen VELUX Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die VELUX Gruppe in Produktion und Vertrieb nahezu 1.000 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Solarkollektoren sowie Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Automatisierte Lösungen und intelligente Sensorsysteme tragen zu einem angenehmen Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Solarbetriebene Produkte von VELUX reduzieren den Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Mit dem Modularen Oberlicht-System bietet das Unternehmen zudem eine Lösung speziell für öffentliche und gewerbliche Gebäude an.

