Schnell, sicher und bargeldlos: ventopay liefert neues Bezahlsystem für ratiopharm arena

(firmenpresse) - Am Samstag, den 30.09.2017, ging in der ratiopharm arena das neues Kassen- und Bezahlsystem in Betrieb. Insgesamt sind 39 stationäre Kassen in den Kiosken, in der Business Lounge und im Payment Center im Einsatz. 25 innovative Smartphone-Kassen komplettieren das System. Diese werden neben dem mobilen Verkauf von Speisen und Getränken auch für das Bezahlen am Parkplatz genützt.



Die Fans können ihre Karten weiterverwenden

Beim Basketballspiel ratiopharm ulm gegen ALBA Berlin konnten die Besucher wie gewohnt mit der SchwabenCard und der ratiopharm arena card bezahlen. Abgewickelt wurden die Transaktionen in der Multifunktionsarena aber zum ersten Mal über das integrierte mocca® System von ventopay. Geschäftsführer Johannes Reichenberger: „Durch die intensive und präzise Vorbereitung können alle Fans ihre bisherigen Karten weiterverwenden. Die Guthaben werden automatisch ins neue mocca®-System übertragen – der erste Spieltag verlief reibungslos.“



Kartenhandling wie bisher

Für jede Karte wird ein Pfand von zwei Euro einbehalten. Das Restguthaben und der Pfand können jederzeit schnell und unproblematisch wieder ausbezahlt werden. Verbleibendes Guthaben behält natürlich seine Gültigkeit und lässt sich bei einem späteren Besuch in der Arena nutzen.



Umstieg auf neuen Anbieter notwendig

Die Multifunktionsarena mit bis zu 9.000 Plätzen verfügt bereits seit dem Neubau im Jahr 2011 über ein bargeldloses Bezahlsystem. 2017 meldete der bestehende Bezahlsystem-Anbieter Insolvenz an. Aufgrund der vielen Vorteile der bargeldlosen Bezahlung entschieden sich die Verantwortlichen abermals für eine bargeldlose Lösung. Die Entscheidung fiel dabei auf das innovative Bezahlsystem von ventopay, welches das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit erfolgreich installierte. Besucher können beruhigt sein: Mit ventopay setzt die ratiopharm arena nun auf einen zukunftssicheren Anbieter.



Marvin Stegmann, Projektleiter der ratiopharm arena: „Wir haben vollstes Vertrauen in die Kompetenz von ventopay und sicher die richtige Wahl für den Anbieter des Kassen- und Bezahlsystems getroffen. Die Umsetzung erfolgte trotz Zeitdrucks immer professionell – ein optimales Projekt.“





Die ventopay gmbh ist Innovations- und Technologieführer für bargeldlose Kassen- und Bezahlsysteme. Bei zahlreichen namhaften Referenzen wurde das mocca® System bereits erfolgreich eingeführt.

Die ventopay gmbh ist Innovations- und Technologieführer für bargeldlose Kassen- und Bezahlsysteme in der Gemeinschafverpflegung. Seit mehr als 15 Jahren steht das Unternehmen für schnelle Bezahlung, einfache Abrechnung und hohe Kundenbindung. Die Lösungen werden gemeinsam mit Kunden entwickelt und dabei individuell an die spezifischen Bedürfnisse von Stadien, Arenen, Caterer, Betriebsrestaurants, Krankenhäuser, Universitäten, Schulen und Automatenbetreiber angepasst.



Als Full-Service-Dienstleister bietet ventopay von Beratung über Projektmanagement und Implementierung bis hin zu Schulung, Support und Wartung alles aus einer Hand. Das Erfolgsrezept sind Komplettlösungen, wobei ventopay die Hauptelemente selbst entwickelt. Dadurch garantiert ventopay höchste Qualität und Zuverlässigkeit in der gesamten Hard- und Software Produktpalette.



Der Hauptsitz von ventopay ist im Softwarepark Hagenberg, einem der führenden Technologiezentren Österreichs. 2015 wurde mit der ventopay gmbh Deutschland eine Niederlassung in Essen gegründet. Gemeinsam mit den Partnern Elektron und Wabis hat ventopay in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 60 Niederlassungen.

