Industrie

"Friday Night Fever" in Krefeld

ID: 1538300

(PresseBox) - Vor genau 40 Jahren wurde MicroCirtec´s Schwestergesellschaft in Krefeld gegründet. Am Freitag, den 22.09.2017 feierte der erfolgreiche Leiterplattenspezialist Precoplat GmbH auf seinem Betriebsgelände bis Mitternacht ein rauschendes Fest auf verschiedenen Areas. Mitarbeiter und geladene Gäste waren bei angenehm herbstlichen Temperaturen gleichermaßen begeistert.



Durch den Tag führte der bekannte Krefelder Comedian Volker Diefes, der neben Moderationen auch mit Auszügen aus seinem Comedy-Programm für ausgelassene Stimmung sorgte. Neben einem Saxophonisten, DJ und reichlichen kulinarischen Genüssen konnten die internationalen Gäste als besonderen Programmpunkt Teile des insgesamt 25.000 m² großen Betriebsgeländes besichtigen. Hier wurden während einer Führung die wichtigsten Schritte der Leiterplattenfertigung von den Mitarbeitern des Hauses erklärt.



Historie



Die Precoplat GmbH zur ?Herstellung von Präzisionsleiterplatten? wurde 1977 von Manfred Völker, dem Stiefvater des heutigen Geschäftsführers Andreas Brüggen, gegründet. Im Jahr 1983 ging daraus die Tochtergesellschaft MicroCirtec GmbH hervor. Beide Firmen sind heute unter einem Dach angesiedelt.



In den frühen 70er Jahren betrieb Völker eine Discothek und wollte, inspiriert vom Film ?Saturday Night Fever?, ein aufwendiges Licht- und Soundsystem in seiner Disco installieren. Er bat also einige Elektrotechnik-Studenten, ihm dabei unter die Arme zu greifen. Diese kamen sogleich mit einer noch nicht allzu bekannten Technik daher, einzelne elektronische Komponenten nun nicht mehr wie üblich, aufwendig zu verdrahten. Stattdessen wurden die Bauelemente auf mit Kupfer beschichteten Pertinaxplatten befestigt und diese dann so geätzt, dass die Bauteile nur noch durch sogenannte Leiterbahnen miteinander verbunden waren.



Begeisterst von dieser Innovation, stellte Manfred Völker die notwendigen Materialien zur Herstellung dieser Leiterplatten bereit. Zusammen mit den Studenten baute er im Keller der Krefelder Disco einige Chemikalienbäder und kleinere Bohrvorrichtungen auf, mit denen die Studenten gemeinsam mit Völker experimentieren und natürlich sein neues Soundsystem bauen konnten.





An der Fachhochschule sprach sich das ?kleine Labor? schnell herum und auch insgesamt stieg das Interesse an seinen innovativen Leiterplatten.



Der wachsende Erfolg und die Technikbegeisterung Völkers führten schließlich zur offiziellen Firmengründung des Nordrhein-Westfälischen Leiterplattenherstellers. Vom einstigen Kellerkind entwickelte sich die Precoplat GmbH gemeinsam mit der MicroCirtec GmbH zu einem hochmodernen mittelständischen Unternehmen mit heute 75 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zwölf Millionen Euro.



Produkte



Spezialisiert auf unbestückte Leiterplatten, kann heute hochtechnisiert und automatisiert, die gesamte Bandbreite dieses Produktbereichs gefertigt werden. Neben ein- und doppellagigen Leiterplatten werden in Krefeld bis zu 24-lagige Multilayer hergestellt. Das Kundenspektrum des Unternehmens ist dabei breit gefächert und in den unterschiedlichsten Branchen der Elektronikindustrie vertreten. Precoplat-Produkte sind in gewaltigen Windrädern renommierter Windkraftanlagenbetreiber ebenso zu finden, wie in Kraftfahrzeugen, LED-Leuchten oder Radios.



Entwicklung



Bereits im Januar des Jubiläumsjahres 2017 hat sich das hochgesteckte Ziel, die Produktionskapazität des Unternehmens zu erhöhen, durch die Inbetriebnahme einer zusätzlichen hochmodernen Galvanikanlage erfüllt. Diese Kapazitätserweiterung zog zusätzliche Investitionen für den weiteren Prozessablauf nach sich. So wurde im ersten Quartal das Bohr-und Fräszentrum durch die Anschaffung neuer Maschinen erweitert. Erst kürzlich folgte im August die Bestellung einer innovativen 8-Etagenpresse, die dem Krefelder Leiterplattenhersteller erlaubt, seine Fertigungskapazität für Multilayer mehr als zu verdoppeln.



Um international konkurrenzfähig zu bleiben, wird der Standort Krefeld auch weiterhin ausgebaut und gefestigt. Für 2018 sind bereits weitere Investitionen in Höhe von einer Million Euro geplant, unter anderem in eine Chemisch-Nickel-Gold-Anlage.



Außendarstellung



Neben Neuanschaffungen für den Produktionsprozess, wurde in diesem Jahr auch die Außendarstellung der Precoplat GmbH und ihres Schwesterunternehmens MicroCirtec GmbH zeitgemäß überarbeitet und ein modernes Corporate Design entwickelt. Weiterhin wird ein Relaunch des Webauftritts und des Online-Shops folgen, an dem zurzeit gemeinsam mit einem Düsseldorfer Webdesigner gearbeitet wird.



Der neue Webauftritt wird voraussichtlich im letzten Quartal 2017 online geschaltet und mit einer reduzierten modernen Oberfläche klarer und benutzerfreundlicher werden.



Die MicroCirtec GmbH ist ein familiengeführtes Traditionsunternehmen, das in zweiter Generation Leiterplatten in allen Seriengrößen fertigt. Seit rund 40 Jahren werden am Unternehmenssitz in Krefeld, NRW, Leiterplatten in eigener Produktion hergestellt, die erfolgreich in der Industrie- und Medizinelektronik, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Bahntechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Automobiltechnik eingesetzt werden. Das Unternehmen ist sowohl nach DIN-ISO 9001 als auch nach UL zertifiziert und erfüllt die RoHS Richtlinien. In Krefeld sind rund 75 Mitarbeiter beschäftigt.





Die MicroCirtec GmbH ist ein familiengeführtes Traditionsunternehmen, das in zweiter Generation Leiterplatten in allen Seriengrößen fertigt. Seit rund 40 Jahren werden am Unternehmenssitz in Krefeld, NRW, Leiterplatten in eigener Produktion hergestellt, die erfolgreich in der Industrie- und Medizinelektronik, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Bahntechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Automobiltechnik eingesetzt werden. Das Unternehmen ist sowohl nach DIN-ISO 9001 als auch nach UL zertifiziert und erfüllt die RoHS Richtlinien. In Krefeld sind rund 75 Mitarbeiter beschäftigt.

Weitere Pressemitteilungen von MicroCirtec GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 09.10.2017 - 13:10 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538300Anzahl Zeichen: 5580Kontakt-Informationen:Stadt: Krefeld Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.