(PresseBox) - Künstliche Intelligenz verändert die Welt. Big Data, Machine Learning, autonomes Fahren, IoT: Überall steckt künstliche Intelligenz drin, doch was bedeutet KI genau? Wie schlau ist die Maschine, wie schlau soll sie überhaupt sein? Was bedeutet der Einsatz von KI für die Arbeitswelt? Welche neuen Business-Modelle werden durch KI überhaupt erst möglich? Fest steht, dass wir an einer neuen Schwelle technischer Entwicklung stehen, an der Schwelle vom Informations- zum Datenzeitalter.



Zeit, dass wir darüber diskutieren, wohin die Reise geht.



Daher veranstalten wir am 11. Oktober das erste Münchener KiCamp. Zusammen mit der Industrie, mit Startups und KI-Forschern wollen wir über künstliche Intelligenz diskutieren. Wir sprechen an: KI-Forscher, KI-Startups, KI-Denker, KI-Geldgeber, KI-Geldnehmer, KI-Sicherheitsexperten und natürlich auch KI-interessierte Laien.



Zeitplan:



09:00 h Frühstück



09:30 h Einführung und Session-Planung



11:00 h Sessions I



12:00 h Sessions II



13:00 h Mittagspause



14:30 h Sessions III



15:30 h Sessions IV



16:30 h Kaffeepause



17:00 h Sessions V



18:00 h Ausklangsession an der Bar



19:30 h Ende der Veranstaltung



Es erwarten Sie spannende Vorträge, heiße Diskussion und interessante Experten rund um das Thema Künstliche Intelligenz in der Praxis.



Diskutieren Sie mit, hier können Sie sich kostenfrei anmelden: https://goo.gl/fAkgpL



Eintrittspreis: frei



Datum: 11.10.2017 von 09:00 Uhr bis 19:30 Uhr



Wo: Microsoft Deutschland GmbH



Straße: Walter-Gropius-Straße 5



Ort: D 80807 München



E-Mail: ssteinbach(at)wekanet.de



Webseite: https://goo.gl/fAkgpL



Veranstalter



Wer: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH





Straße: Richard-Reitzner-Allee 2



Ort: D 85540 Haar



Webseite: www.screengui.de/kicamp/



Unsere Partner:



Microsoft Deutschland GmbH



Acer Computer GmbH



lexRocket













