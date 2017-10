Maschinenbau

Ein neues einfaches, sicherers Klettersystem für den Bau kommt auf den Markt!

(firmenpresse) - Der Gründer, der gebürtige Österreich und alleinige Eigentümer der Firma entwickelt in seiner kleinen Firma in Hong Kong ein komplett modules Klettersystem für den Gerüst-, und Schalungsbau. Speziell im Schalungsbau ein sehr hilfreiches System bei Bauten von Zylindern oder Wänden aller Art.



Am Standort in Hong Kong und der Nähe zum chinesischen Festland wird das sehr vereinfacht.

Durch den intelligente, mechanischen Klettermechanismus wird ein Absturz fast unmöglich. Auch im stromlosen Zustand ist die Sicherheit immer gewährt. Weiters ist das System auf hohe Lasten und Einfachheit (Bedienung und Montage) ausgelegt.

Am Markt bieten zahllose Schalungs-, und Gerüstbauer bereits System an. Diese sind aber entweder kompliziert, unsicher oder sind nur auf kleine Lasten ausgelegt. Weiters bieten viele Systeme nur das Einbahn klettern an. Somit ist am Ende des Klettervorganges ein externer Kran nötig.



Das komplette System besteht aus zwei grundsätzlichen Modulen, zusammen ergeben sie ein flexibles System mit vielen Möglichkeiten.

Modul 1, der SolidClimber, die Klettereinheit. Kompakt und einfach aufgebaut.

Modul 2, die SolidFlexible Turmelemente. Anhand dieser Elemente klettert Modul 1 hoch oder runter.

Zusammen ergeben sie dann das komplette System. Das Modul 2 ist flexibel einsetzbar, wird zum Beispiel auch für den horizontalen Plattformbau oder zur Stützung von Decken verwendet. Das komplette System kann kreisrund oder gerade aufgebaut werden. Somit können Zylinder oder gerade Wände befahren werden. Eine Klettereinheit kann derzeit bis zu maximal 4 Tonnen anheben. Eine Einheit für Lasten bis zu 10 Tonnen wird weiters gerade entwickelt. Bei einer Anwendung im geraden Bereich benötigt es mindestens 2 Turmaufbauten, dadurch sind Lasten von bis zu 8 Tonnen möglich.

Es besteht auch die Möglichkeit das System im horizontalen Bereich einzusetzen (z.B.: Brückenbau). Nach der Fertigstellung und zahllosen Tests des 3. Prototyp, ist die Markt Einführung geplant.





Der Miterfinder und Eigentümer von SolidTechnics, Sascha Opperer sieht in diesem System einen sehr hohen Marktwert. Die Suche nach Teilhabern und Investoren ist die nächste große Herausforderung. Gerne können weitere Informationen über die Homepage von SolidTechnics angefordert werden: www.solidtechnics.com





