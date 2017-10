IT & Hardware & Software & TK

magellan netzwerke und Partner laden ein: IT-Trends, spannende Vorträge und entspanntes Networken

(firmenpresse) - Köln, 9. Oktober 2017 - Der Kölner Security- und Netzwerkespezialist magellan netzwerke GmbH, lädt dieses Jahr bereits zum 2. Mal Kunden, Partner und Interessenten zu seiner Veranstaltung "magView" nach Köln ein. Ein attraktives Vortragsprogramm aus 40 Vorträgen von Herstellerpartnern bietet Kunden und Interessenten die Möglichkeit, sich umfassend über aktuelle Trends in der IT zu informieren und praktische Tipps mitzunehmen. Beim abschließenden Get-together ist entspanntes networken angesagt.



Die große Nachfrage und durchweg positive Resonanz bei der letztjährigen Veranstaltung hat gezeigt, dass magellan netzwerke mit seiner "magView" genau das richtige Format getroffen hat. Einen Tag mit verschiedenen Vorträgen anzubieten, wo man sich schnell und kurzweilig einen Überblick über alle möglichen aktuellen IT-Technologien verschaffen und in ausgesuchte Themen tiefer eintauchen kann.



In diesem Jahr konnten über 20 Partner gewonnen werden, die in den Vorträgen interessantes und praktisches Know-how rund um Netzwerk und IT-Security vermitteln. Angefangen von Netzwerktechnologien, Cloud-Lösungen, Künstliche Intelligenz, Outsourcing, Managed Services, EU-DSGVO bis hin zu verschiedenen Lösungen und Strategien wie sich Unternehmen gegen Datendiebstahl wappnen können.



"Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es für Unternehmen und IT-Verantwortliche noch viel schwieriger ist dem aktuellen Tempo an Entwicklungen und Neuerungen Schritt zu halten. Mit magView möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, sich schnell und einfach einen Marktüberblick zu verschaffen, welche Technologien aktuell sind, was überhaupt möglich ist und welche Bedeutung sie für das eigene Unternehmen haben", erklärt Stefan Ploder, Geschäftsführer der magellan netzwerke GmbH.



Ausklingen wird der Tag mit einer Keynote von Nicole Baumann über ihren Weg zur Astronautin und einem Get-together, das viel Raum für interessante Gespräche und entspanntes Networking bietet.





magView 2017 in Köln

Dienstag, 10.10.2017, 9 - 16:45 Uhr

Informationen, Agenda und Anmeldung: http://www.magellan-net.de/de/magview



In diesem Jahr mit dabei: Aerohive Networks, Alcatel-Lucent Enterprise, Barracuda Networks, Brocade, Check Point, Citrix, Cylance, Extreme Networks, F5 Networks, Fortinet, Infoblox, Ixia, Juniper Networks, Kemp Technologies, Lancom Systems, Macmon, NetApp, Palo Alto Networks, Riverbed, Rubrik, Ruckus Wireless, Savvius, Splunk, UberAgent, vonRoll itec, Zscaler



magellan auch auf der it-sa 2017 in Nürnberg

Alle Interessenten und Partner im Süden lädt magellan ganz herzlich an den Stand auf der Sicherheitsmesse it-sa ein, die vom 10. bis 12. Oktober in Nürnberg stattfindet. Dort präsentiert der Sicherheitsspezialist seine Lösungen am Stand von Splunk in Halle 10, Stand 116.

Über magellan netzwerke GmbH

Die magellan netzwerke versteht sich als Netzwerk-Experte, der sich in die Situation seiner Kunden hineinversetzen kann, spezialisiert auf die Konzeption, Realisierung und Betreuung von komplexen Unternehmensnetzwerken. Der Fokus liegt in den Fachgebieten IT-Security, IP-Networking, Data-Center- sowie Carrier-Lösungen und im Bereich Monitoring & Analyse. Innerhalb des eigenen "Network Operation Center" werden IT-Infrastruktur und Anwendungen der Kunden bis zu 24/7 betreut. Neben der Zentrale in Köln, gibt es Standorte in Berlin, Hamburg, Essen, Stuttgart und München.

magellan netzwerke wurde 1992 in Köln gegründet, beschäftigt mittlerweile über 130 Mitarbeiter und gehört seit 2016 zur Unternehmensgruppe Fernao Networks.

www.magellan-net.de



Über Fernao Networks Holding GmbH

Fernao Networks bündelt das Know-how mehrerer erfolgreicher IT-Unternehmen in den Bereichen IP-Networking, IT-Security, IT- und TK-Systeme sowie Carrier-Solutions. Mit über 300 Mitarbeitern an elf Standorten in Deutschland und der Schweiz bietet die Fernao Consulting, Implementation, Managed Services und ein Network Operation Center aus einer Hand. Zu diesem Zusammenschluss gehören bisher die magellan netzwerke GmbH, Computer Stamm GmbH, vonRoll itec AG, globits GmbH sowie die Netzwerk Kommunikationssysteme GmbH.

www.fernao.de

Pressekontakt

magellan netzwerke GmbH

Stefan Ploder, Geschäftsführung

Max-Reichpietsch-Straße 2

51147 Köln

Fon +49 (0)2203-92263-0

sploder(at)magellan-net.de

www.magellan-net.de



punktgenau PR

Christiane Schlayer

Fon +49 (0)911 9644332

christiane.schlayer(at)punktgenau-pr.de

www.punktgenau-pr.de



