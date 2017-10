KIX Professional mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIEDTOOL ausgezeichnet

ID: 1538309

(firmenpresse) - Chemnitz, den 25.09.17 – Die Service Software des Herstellers und Dienstleisters c.a.p.e. IT wurde mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIEDTOOL in der Kategorie IT SERVICE MANAGEMENT ausgezeichnet. Damit ist KIX Professional die derzeit einzige Open Source Applikation, die sich mit diesem Umfang an unterstützten ITIL-Prozessen als sehr gute Softwarelösung für IT Service Management benennen lassen kann.



Um die immer komplexer werdenden Anforderungen im IT Service zu erfüllen ist ein Regelwerk von Nutzen. Die ITIL Norm garantiert bestmögliche Unterstützung von Geschäftsprozessen und- abläufen und wird mittlerweile nicht mehr nur als Standard, sondern als Qualitätsmaßstab angesehen. Eine Software, die ITIL konform ist, ermöglicht ein strukturierteres, einheitliches und damit optimiertes Vorgehen. Gerade im Bereich der freien Software, die anfangs nur ein Thema für Spezialisten und Idealisten war, ist daher eine Auszeichnung als CERTIFIEDTOOL ein echter Indikator für Professionalität.



Um zu belegen, dass die gewünschten Funktionalitäten und abgebildeten Prozesse mit den hohen Anforderungen der ITIL Norm übereinstimmen, liess c.a.p.e. IT ihr Produkt freiwillig der umfangreichen Prüfung durch SERVIEW unterziehen.

Die unabhängige Managementberatung für die Optimierung von Service Organisationen bewertete die ITIL konforme Umsetzung im Tool ausführlich anhand eines umfangreichen Katalogs mit über 600 Fragen sowie im Live Betreib. Im Ergebnis erfüllt KIX Professional nachweislich 13 ITIL-Prozesse und darf damit ab sofort das Gütesiegel "SERVIEW CERTIFIEDTOOL" tragen.



Die Software von c.a.p.e IT, die mit umfangreichen Funktionen speziell für die komplexen Aufgaben und Strukturen im Service Management konzipiert wurde, ist damit das derzeit einzige Open Source ITSM Tool, das funktional fast vollständig die ITIL Prozesse abbildet. KIX Professional hat damit gezeigt, dass es enterprise-ready ist.

Entgegen anderer auf dem Markt befindlichen Qualitätssiegel ist SERVIEW CERTIFIEDTOOL kostenlos und damit eine Auszeichnung, die man nicht erkaufen kann. Hier zählen nur echte Leistung und der Produktnutzen für den Anwender.



Anfang September erhielt die c.a.p.e. IT GmbH die erfreuliche Mitteilung über das erreichte Ziel. Die SERVIEW Geschäftsführer Michael Kresse und Markus Bause überreichten heute persönlich den Pokal und das Zertifikat in der c.a.p.e. IT Firmenzentrale an Produktmanagerin Silke Sünder und Geschäftsführer Rico Barth. Auf der KIX-Anwenderkonferenz im November 2017 wird SERVIEW ebenfalls zu Gast sein und ausgewählten c.a.p.e. IT-Kunden die zugrunde liegenden Kriterien und Vorteile dieser ITIL-Konformität erläutern.

Über die c.a.p.e. IT GmbH:

Die c.a.p.e. IT GmbH ist branchenspezifisch der Spezialist für Geschäftsprozesse im IT- und technischen Service auf Open Source-Basis. Unsere ITIL-zertifizierten Mitarbeiter besitzen über 10 Jahre Projekterfahrung.

Wir sind Hersteller von KIX und KIX Professional, der Open Source-Software für den technischen Service & ITSM. Als führender Dienstleister unterstützen wir bei Analyse, Implementierung, Anpassung, Schulung und Upgrade sowie mit Service, Support und Outsourcing.

Kontakt:

Michaela Greif, Marketing / PR



c.a.p.e. IT GmbH

Schönherrstr. 8, D-09113 Chemnitz

Tel: +49 371 270 956 18

Fax: +49 371 270 956 25

E-mail: pr(at)cape-it.de

Weitere Pressemitteilungen von c.a.p.e. IT GmbH

Bereitgestellt von: capeITDatum: 09.10.2017 - 13:48 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538309Anzahl Zeichen: 2832Kontakt-Informationen:Meldungsart: ErfolgsprojektVersandart: VeröffentlichungDiese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.